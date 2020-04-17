Доплаты задействованным в борьбе с инфекциями медикам будут существенными - Минздрав

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доплаты задействованным в борьбе с инфекциями медикам будут существенными, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Руководство страны понимает, в каких условиях работает персонал, и ценит эту работу", - сказал Владимир Караник.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения".

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