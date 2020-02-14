Дополнительные меры по развитию племенного животноводства будут приняты в Беларуси

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в закон "О племенном деле в животноводстве" обсуждены сегодня на выездном заседании Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, которое прошло на базе УСПК "Совхоз "Доброволец" в Кличевском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Особое внимание уделено вопросам совершенствования технологических процессов.

Как отметил председатель постоянной комиссии Михаил Русый, генетика - это важнейшее направление АПК, золотой запас страны. Его успешное развитие, с одной стороны, обеспечивает получение качественной продукции, с другой, - позволяет укреплять экспортный потенциал, получать дополнительную возможность заработать. "Мелочей в технологическом процессе не бывает. Чтобы получить конкурентоспособную продукцию от ее производства до переработки и реализации, должно быть все продумано и технологически выстроено, - подчеркнул он. - Члены Совета Республики с участием разработчиков, ученых проанализировали сегодня, чего не хватает, чтобы в племенном скотоводстве мы получали высокотехнологичную продукцию и зарабатывали на этом. По итогам обсуждения будут приняты конкретные рекомендации".

Изменения в закон планируется принять уже в этом году. "Они нацелены на то, чтобы руководители наших племенных предприятий могли более эффективно работать и получать результат, а экономика имела достаточно серьезный прирост", - добавил Михаил Русый.

Обсуждение состоялось на базе совхоза "Доброволец" - одно из успешных хозяйств в Кличевском районе. Рентабельность молока здесь составляет 60%, сохранность крупного рогатого скота - 96%. "Кличевский район входит в южную зону по климату, но там, где есть технологии, качество, там есть результат", - сказал сенатор.

По его словам, практика проведения выездных заседаний комиссии будет продолжена. "Мы так выстроили свою работу, чтобы все законы, которые будут проходить через нашу комиссию - в сфере сельского хозяйства, ЖКХ, транспортного комплекса, экологии, лесного хозяйства, рассматривались на конкретных объектах на местах, где есть возможность услышать мнение людей, которые связаны с этой тематикой", - пояснил Михаил Русый.

Такие выездные заседания будут сопровождаться проведением приемов граждан. Сегодня члены Совета Республики провели такие приемы в сельсоветах и райисполкоме. "Информацию по итогам приемов мы систематизируем и будем видеть, что необходимо решить сразу, а что потребует более детальной проработки", - подытожил Михаил Русый.

В мероприятии также принял участие заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.

Участники заседания заслушали отчет председателя Кличевского райисполкома Виктора Ребковца о социально-экономическом развитии района. Они также посетили молочно-товарный комплекс "Дуброва", зерноток и линию по переработке масличных культур УКСП "Совхоз "Доброволец". Речь шла о принимаемых мерах по обеспечению устойчивого и конкурентоспособного производства продукции животноводства, повышении эффективности производства и переработки масличных культур, совершенствовании технологических процессов производства и хранения картофеля.-0-

Фото Совета Республики