Дополнительные наряды ДПС приближены к местам массовых мероприятий

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные дни и новогодние праздники Госавтоинспекция Минской области несет службу в усиленном варианте. Дополнительные наряды дорожно-патрульной службы приближены к местам проведения массовых мероприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Во время контроля за дорожным движением под пристальным вниманием - нетрезвые водители, лица, не имеющие права управления транспортными средствами, водители-лихачи и пешеходы-нарушители. Поэтому, уважаемые участники дорожного движения, будьте благоразумны, внимательны на дороге, особенно сейчас, в предновогодней суете. Водителям запрещено садится за руль в нетрезвом виде. Воспользуйтесь такси и общественным транспортом", - рассказали в ГАИ.

ГАИ Минской области также будет контролировать и состояние проезжей части дорог на предмет недопущения образования зимней скользкости и переметов, так как, по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки и в последующие дни ожидаются перепады температурного режима, что неблагоприятно может сказаться на дорожных условиях. "При этом ГАИ обращает внимание водителей на необходимость учитывать при движении погодные и дорожные условия, соблюдая при этом меры безопасности. Участникам дорожного движения, оказавшимся в затруднительных дорожных ситуациях, со стороны ГАИ будет оказана помощь", - отметил начальник УГАИ УВД Минского облисполкома Михаил Акулич.

Если вы стали очевидцем грубых нарушений со стороны участников дорожного движения либо вам необходима помощь на дороге - звоните на телефонную линию 102.-0-