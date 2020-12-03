3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожная карта к рациональному регулированию химических веществ разработана в Беларуси. Это следует из информации, размещенной на сайте Научно-практического центра гигиены, сообщает БЕЛТА.

Дорожная карта, направленная на создание устойчивого потенциала по рациональному регулированию химических веществ, повышение осведомленности о их воздействии на здоровье, была представлена на 2-м заседании Глобальной сети ВОЗ по химическим веществам и здоровью, которое проходило в онлайн-режиме.

Беларусь вошла в пятерку стран мира (наряду с Канадой, Филиппинами, Иорданией, Грузией), которые первыми успешно разработали и начали реализацию такой дорожной карты.

"В презентации была отмечена важность участия Министерства здравоохранения в регулировании химических веществ на национальном уровне, роль сектора здравоохранения в международных дискуссиях по химическим веществам", - говорится в сообщении.

К Глобальной сети ВОЗ по химическим веществам и здоровью присоединились свыше 70 государств - членов. Первое заседание сети состоялось в 2018 году.-0-