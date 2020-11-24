Дорожники Беларуси готовы к работе в зимних условиях

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские предприятия автомобильных дорог готовы к работе в зимних условиях, сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Григорий Глазко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Республиканские предприятия автомобильных дорог полностью готовы к работе в зимних условиях, на 100%", - сказал Григорий Глазко.

По его словам, в нынешнем сезоне планируется задействовать 60 единиц роторной техники, 653 единицы пескосолераспределительной техники, 945 единиц снегоочистительной техники, в том числе 150 автогрейдеров и 592 трактора. Будет организована работа 259 погрузчиков. Для бесперебойной работы нужно заготовить 387 тыс. т песчано-соляной смеси, 182 тыс. т технической соли и 186 тыс. т чистой соли. В зависимости от погодных условий и типа автодорог применяются химический, химико-фрикционный и фрикционный способы обработки проезжей части.

Что касается готовности Минска к зимнему периоду, то, как пояснил замгендиректора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин, будет задействовано 763 единицы техники. Кроме того, заключены договоры с другими организациями на предоставление спецтехники. Вывозить снег будут на 9 площадок, также задействуют снегоплавильный пункт.

"На 20 ноября заготовлено уже 32 тыс. песчано-соляной смеси (или 60% от общей потребности) и 7 тыс. т галита А, это 90% от вместимости складов, - отметил Владимир Латушкин. - По расчетам, общая потребность Минска составляет 54 тыс. т песчано-соляной смеси и 48,5 тыс. т чистой соли. В этом году уже израсходовали 1,1 тыс. т соли и 483 т песчано-соляной смеси".

Для реагирования на экстремальные погодные условия в Минске отработан план "Пурга" и механизмы взаимодействия дорожников с другими службами.-0-