Дорожную карту по приведению досье на лекарства в соответствие с нормами ЕАЭС подписали в Беларуси

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управляющая компания холдинга "Белфармпром" и Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении подписали меморандум о сотрудничестве. Также подписана дорожная карта по приведению регистрационного досье лекарственного препарата в соответствие с нормами ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Стратегией развития "Производство основных фармпродуктов и фармпрепаратов" предусмотрен переход к требованиям ЕАЭС в регистрации лексредств. Специалистам предстоит привести фармпроизводства в соответствие с требованиями надлежащей производственной практики ЕАЭС и организовать их инспектирование. Кроме того, будут проведены дополнительные испытания лекпрепаратов (химико-фармацевтические, доклинические, клинические (биоэквивалентные). Мероприятия по переходу включены в стратегии развития организаций-участников холдинга до 2025 года", - отметили в пресс-службе.

Специалисты управляющей компании сформировали план-график подачи регистрационных досье. За 2021-2025 годы запланирована регистрация в соответствии с требованиями ЕАЭС около 1,6 тыс. новых лекпрепаратов.-0-