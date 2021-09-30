Дорожную карту по развитию сотрудничества подписали Гродненская и Костанайская области

30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в онлайн-формате прошла церемония подписания дорожной карты развития сотрудничества между Гродненской областью и Костанайской областью Казахстана, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписание дорожной карты стало одним из этапов развития сотрудничества между регионами. Документ предусматривает сотрудничество в инвестиционной и торгово-экономической сфере, а также в сельском хозяйстве, туризме, культуре, здравоохранении, образовании и других направлениях.

"В первую очередь планируется работа с реальным сектором экономики, в том числе с нашими машиностроительными организациями, а также перерабатывающими предприятиями для увеличения поставок их продукции в Казахстан", - отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера. Он подчеркнул, что уже в ближайшее время планируется визит представителей Костанайской области в Лиду для обсуждения возможных вариантов сотрудничества. В частности, есть интерес к поставкам в Казахстан белорусской техники и возможной организации там сборочного производства.

"Гродненская область осуществляет внешнеторговую деятельность со 120 странами мира. При этом Казахстан входит в пятерку крупнейших партнеров региона. За последние пять лет внешнеторговый оборот области с Казахстаном увеличился в 1,5 раза", - рассказал Виталий Невера.

Сейчас Гродненская область поставляет свою продукцию в 13 регионов Казахстана. Среди основных товарных позиций - мясо-молочная продукция, продукция сфер деревообработки и машиностроения. За первые полгода 2021 года экспорт региона в Костанайскую область составил $3,1 млн.-0-