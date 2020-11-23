ДОСЬЕ: К 100-летию Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко

Родилась Зинаида Михайловна Туснолобова 23 ноября 1920 года под Полоцком на бывшем хуторе Шевцово Россонского района Витебской области, годы ее юности прошли на Кузбассе. Там, в Ленинске-Кузнецком, она работала на шахте. Первая премия за ударный труд - коричневые "лодочки" на венском каблуке - высшая награда комсомольской ячейки своему секретарю. Берегла их, как золушка хрустальный башмачок. В них и на фронт пошла в 1942 году.

В 1941 году Зинаида Туснолобова закончила курсы медсестер и добровольцем ушла на фронт. Она была зачислена в 849-й стрелковый полк 303-й стрелковой дивизии 60-й армии. Необстрелянная санитарка попала на Воронежский фронт, в самое пекло войны. В первых двух боях Зина вынесла из-под огня по узкому коридору 40 раненых солдат и офицеров, причем с их личным оружием и противогазами. Кругом удивлялись: "Откуда у этой девчушки столько силы?". Зина себя не берегла, брала солдата, перекидывала и тащила на себе волоком.

Бесстрашную медсестричку наградили орденом Красной Звезды. Затем были бои за высотки, за населенные пункты, в которых не было населения. Здесь Туснолобовой прямо на передовой вручили орден Красного Знамени. И снова были бои. Зинаида научилась спать на марше, в походе, стоя.

За восемь месяцев кровопролитных боев на Воронежском фронте она вынесла с поля боя 128 раненых солдат и офицеров. В феврале 1943 года в бою за станцию Горшечное Курской области Зинаида Туснолобова пыталась оказать помощь раненому командиру взвода. Пока она ползла к лейтенанту, сама была тяжело ранена: ей перебило ноги. В это время немцы перешли в контратаку. Туснолобова попыталась притвориться мертвой, но один из немецких солдат заметил ее и ударами сапог и приклада попытался добить санитарку. Зинаиду нашли на вторые сутки разведчики, выполнявшие очередное задание. В утренней тишине они услышали стон. Вмерзшая в окровавленный снег, покрывшаяся ледяной коркой, в бессознательном состоянии лежала Зинаида.

Почти год шла борьба за ее жизнь. Были сделаны сложные операции - ампутация рук и ног. Никто не видел ее слез - ни раненые, ни врачи, ни сиделки, которые дежурили в палатах, где лежали самые тяжелые. Даже в то страшное утро, когда узнала, что нет у нее больше рук и ног. Никто не видел ее слез, когда надо было учиться сидеть, когда в восьмой раз везли ее в операционную. Ей было только 23 года.

Сначала ничего не получалось, пол ускользал из-под протезов, казалось, что раскачивается потолок. Ее держали пятеро санитаров. Сколько было попыток, и все было впустую. И вот однажды она встала и пошла, пересекла палату, вышла в коридор. Весь госпиталь сбежался смотреть на это чудо, и все стояли, оцепенев. А она шла и смеялась. Ей казалось, что выше ее нет человека. Изувеченные войной люди потянулись к Зинаиде. Даже с теми, кто отчаялся, происходило нечто необъяснимое: взглянув на нее, люди начинали верить в себя.

Туснолобова не переставала бороться с врагом. Из госпиталя ее привезли на завод, который был рядом. Ее речь была короткой. Она сказала: "Дорогие друзья! Мне 23 года. Я очень сожалею, что так мало успела сделать для своего народа, для Родины, для Победы. Товарищи! Я вас очень прошу: если можно, сделайте за меня хотя бы по одной заклепке для танка". И рабочие этого уральского завода, совсем еще подростки, сверх всяких заданий выпустили пять танков. На бортах боевых машин белой краской было выведено "За Зину Туснолобову!".

Летом 1944 года войска 1-го Прибалтийского фронта готовились к штурму Полоцка. На аэродром принесли свежие газеты, и летчики читали письмо Зинаиды Туснолобовой, опубликованное в "Комсомольской правде": "Солдаты! Я была вашим товарищем, шла с вами в одном строю. Теперь не могу больше сражаться. Мне 23 года. Пятнадцать месяцев уже лежу прикованная к госпитальной койке. У меня нет теперь ни рук, ни ног. Это сделали фашистские изверги. Я прошу вас: отомстите! Отомстите за меня, за мой родной Полоцк! За нашу истерзанную землю, за нашу растоптанную молодость!".

Она выступала по радио, в газетах, призывала мстить гитлеровцам. "За Зину Туснолобову!" - писали бойцы на танках и самолетах, орудиях и минометах. Так она, не имея рук и ног, била фашистов до самого конца войны. Большой подвиг совершила Зинаида Михайловна Туснолобова. Подвиг мужества. Не так много равных ему знает человечество. Имя ему - желание жить!

С Иосифом Марченко Зинаида познакомилась весной 1941 года, расписаться молодые не успели. Зина проводила его на фронт в первые дни войны. После трагедии Зинаида Туснолобова отправила письмо: "Милый мой, дорогой Иосиф! Прости меня за такое письмо, но я не могу больше молчать. Я должна сообщить тебе только правду... Я пострадала на фронте. У меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя обузой. Забудь меня. Прощай. Твоя Зина". Продиктовать такое письмо жениху Зинаида Туснолобова смогла не сразу, а только через несколько месяцев после операций и бессонных ночей.

Узнав из письма Зинаиды о страданиях, которые постигли его любимую, Иосиф прислал ей ответ, который вдохнул в нее новые силы: "Милая моя малышка! Родная моя страдалица! Никакие несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет такого горя, нет таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя любимая. И в радости, и в горе мы всегда будем вместе". Они расписались сразу же после победы, но жизнь продолжала испытывать их на прочность. Один за другим умерли от инфекции маленькие сыновья-погодки. После трагедии семья переехала из Сибири в Полоцк. Здесь у них родились сын Владимир и дочь Нина. Зинаида не стала беспомощным инвалидом. С помощью протезов научилась ходить, с помощью специальной насадки - писать, стряпать, топить печь, штопать родившимся сыну и дочке чулки.

Зинаида Михайловна не теряла в своей жизни ни одного дня. Работала диктором на радио, постоянно выступала в школах и трудовых коллективах, была членом горкома партии, вела общественную работу, помогала в воспитании внуков. Она любила своего мужа и детей, понимала как с ней нелегко мужу, ведь он фактически был для нее нянькой.

Зинаида Туснолобова-Марченко пользовалась поистине народной любовью. К ней приходили письма, бандероли, посылки со всего света. Писали из Японии и Франции, Москвы и Канады, Свердловска и Минска. Много писем приходило, а людям надо было отвечать. Зинаида научилась писать: сама изобрела простое приспособление. Осенью собирала грибы, да так, что заядлому грибнику за ней было не угнаться. Она рассылала на Север, в Среднюю Азию и на Балканы грибочки собственного приготовления, звонила по телефону. Дом Зинаиды Туснолобовой-Марченко всегда был полон гостей.

Только в 1957 году гвардии старший сержант медицинской службы Зинаида Туснолобова-Марченко за мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне, была удостоена высокого звания - Герой Советского Союза. Вручая "Золотую Звезду" председатель Президиума Верховного Совета БССР Василий Козлов ожидал в ответ услышать слова благодарности партии и правительству, а Зинаида Михайловна произнесла тост за своего мужа Иосифа Петровича. Это благодаря ему она почувствовала прилив сил и вкус к жизни. Иосиф боготворил свою супругу и в буквальном смысле носил ее на руках всю жизнь.

"За исключительную преданность своему делу и храбрость при оказании помощи раненым" в 1965 году Туснолобова-Марченко была удостоена высшей награды Международного Красного Креста - медали имени Флоренс Найтингейл (в Советском Союзе награда была присвоена только трем женщинам). Она награждена также орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и шестью медалями.

Зинаида Туснолобова-Марченко - почетный гражданин города Полоцка, одна из улиц которого названа ее именем. В городе открыт музей-квартира легендарной героини, в котором находится богатая экспозиция. Есть в нем газеты, которые рассказывают о подвиге Туснолобовой-Марченко, в том числе фронтовая газета "Вперед, на врага" с призывом героини к воинам-освободителям Беларуси. Здесь же находятся многочисленные письма, телеграммы, которые шли к Зинаиде Михайловне отовсюду, даже из США и других далеких стран, а также награды, которых была удостоена Туснолобова-Марченко.

Ее имя носит Полоцкий медицинский колледж. В Витебской области учреждена премия имени Зинаиды Туснолобовой-Марченко, которая вручается ежегодно женщинам-матерям. В Москве в музее-квартире Николая Островского размещен стенд, посвященный ее мужеству. В 1992 году в Беларуси был выпущен почтовый конверт, посвященный Туснолобовой-Марченко.

Умерла Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко в 1980 году. Она ненавидела войну и очень любила жизнь.-0-