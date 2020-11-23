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23 ноября 2020, 07:00

ДОСЬЕ: К 100-летию Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко

Фото из архива
Фото из архива

Родилась Зинаида Михайловна Туснолобова 23 ноября 1920 года под Полоцком на бывшем хуторе Шевцово Россонского района Витебской области, годы ее юности прошли на Кузбассе. Там, в Ленинске-Кузнецком, она работала на шахте. Первая премия за ударный труд - коричневые "лодочки" на венском каблуке - высшая награда комсомольской ячейки своему секретарю. Берегла их, как золушка хрустальный башмачок. В них и на фронт пошла в 1942 году.

В 1941 году Зинаида Туснолобова закончила курсы медсестер и добровольцем ушла на фронт. Она была зачислена в 849-й стрелковый полк 303-й стрелковой дивизии 60-й армии. Необстрелянная санитарка попала на Воронежский фронт, в самое пекло войны. В первых двух боях Зина вынесла из-под огня по узкому коридору 40 раненых солдат и офицеров, причем с их личным оружием и противогазами. Кругом удивлялись: "Откуда у этой девчушки столько силы?". Зина себя не берегла, брала солдата, перекидывала и тащила на себе волоком.

Бесстрашную медсестричку наградили орденом Красной Звезды. Затем были бои за высотки, за населенные пункты, в которых не было населения. Здесь Туснолобовой прямо на передовой вручили орден Красного Знамени. И снова были бои. Зинаида научилась спать на марше, в походе, стоя.

За восемь месяцев кровопролитных боев на Воронежском фронте она вынесла с поля боя 128 раненых солдат и офицеров. В феврале 1943 года в бою за станцию Горшечное Курской области Зинаида Туснолобова пыталась оказать помощь раненому командиру взвода. Пока она ползла к лейтенанту, сама была тяжело ранена: ей перебило ноги. В это время немцы перешли в контратаку. Туснолобова попыталась притвориться мертвой, но один из немецких солдат заметил ее и ударами сапог и приклада попытался добить санитарку. Зинаиду нашли на вторые сутки разведчики, выполнявшие очередное задание. В утренней тишине они услышали стон. Вмерзшая в окровавленный снег, покрывшаяся ледяной коркой, в бессознательном состоянии лежала Зинаида.

Почти год шла борьба за ее жизнь. Были сделаны сложные операции - ампутация рук и ног. Никто не видел ее слез - ни раненые, ни врачи, ни сиделки, которые дежурили в палатах, где лежали самые тяжелые. Даже в то страшное утро, когда узнала, что нет у нее больше рук и ног. Никто не видел ее слез, когда надо было учиться сидеть, когда в восьмой раз везли ее в операционную. Ей было только 23 года.

Сначала ничего не получалось, пол ускользал из-под протезов, казалось, что раскачивается потолок. Ее держали пятеро санитаров. Сколько было попыток, и все было впустую. И вот однажды она встала и пошла, пересекла палату, вышла в коридор. Весь госпиталь сбежался смотреть на это чудо, и все стояли, оцепенев. А она шла и смеялась. Ей казалось, что выше ее нет человека. Изувеченные войной люди потянулись к Зинаиде. Даже с теми, кто отчаялся, происходило нечто необъяснимое: взглянув на нее, люди начинали верить в себя.

Туснолобова не переставала бороться с врагом. Из госпиталя ее привезли на завод, который был рядом. Ее речь была короткой. Она сказала: "Дорогие друзья! Мне 23 года. Я очень сожалею, что так мало успела сделать для своего народа, для Родины, для Победы. Товарищи! Я вас очень прошу: если можно, сделайте за меня хотя бы по одной заклепке для танка". И рабочие этого уральского завода, совсем еще подростки, сверх всяких заданий выпустили пять танков. На бортах боевых машин белой краской было выведено "За Зину Туснолобову!".

Летом 1944 года войска 1-го Прибалтийского фронта готовились к штурму Полоцка. На аэродром принесли свежие газеты, и летчики читали письмо Зинаиды Туснолобовой, опубликованное в "Комсомольской правде": "Солдаты! Я была вашим товарищем, шла с вами в одном строю. Теперь не могу больше сражаться. Мне 23 года. Пятнадцать месяцев уже лежу прикованная к госпитальной койке. У меня нет теперь ни рук, ни ног. Это сделали фашистские изверги. Я прошу вас: отомстите! Отомстите за меня, за мой родной Полоцк! За нашу истерзанную землю, за нашу растоптанную молодость!".

Она выступала по радио, в газетах, призывала мстить гитлеровцам. "За Зину Туснолобову!" - писали бойцы на танках и самолетах, орудиях и минометах. Так она, не имея рук и ног, била фашистов до самого конца войны. Большой подвиг совершила Зинаида Михайловна Туснолобова. Подвиг мужества. Не так много равных ему знает человечество. Имя ему - желание жить!

С Иосифом Марченко Зинаида познакомилась весной 1941 года, расписаться молодые не успели. Зина проводила его на фронт в первые дни войны. После трагедии Зинаида Туснолобова отправила письмо: "Милый мой, дорогой Иосиф! Прости меня за такое письмо, но я не могу больше молчать. Я должна сообщить тебе только правду... Я пострадала на фронте. У меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя обузой. Забудь меня. Прощай. Твоя Зина". Продиктовать такое письмо жениху Зинаида Туснолобова смогла не сразу, а только через несколько месяцев после операций и бессонных ночей.

Узнав из письма Зинаиды о страданиях, которые постигли его любимую, Иосиф прислал ей ответ, который вдохнул в нее новые силы: "Милая моя малышка! Родная моя страдалица! Никакие несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет такого горя, нет таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя любимая. И в радости, и в горе мы всегда будем вместе". Они расписались сразу же после победы, но жизнь продолжала испытывать их на прочность. Один за другим умерли от инфекции маленькие сыновья-погодки. После трагедии семья переехала из Сибири в Полоцк. Здесь у них родились сын Владимир и дочь Нина. Зинаида не стала беспомощным инвалидом. С помощью протезов научилась ходить, с помощью специальной насадки - писать, стряпать, топить печь, штопать родившимся сыну и дочке чулки.

Зинаида Михайловна не теряла в своей жизни ни одного дня. Работала диктором на радио, постоянно выступала в школах и трудовых коллективах, была членом горкома партии, вела общественную работу, помогала в воспитании внуков. Она любила своего мужа и детей, понимала как с ней нелегко мужу, ведь он фактически был для нее нянькой.

Зинаида Туснолобова-Марченко пользовалась поистине народной любовью. К ней приходили письма, бандероли, посылки со всего света. Писали из Японии и Франции, Москвы и Канады, Свердловска и Минска. Много писем приходило, а людям надо было отвечать. Зинаида научилась писать: сама изобрела простое приспособление. Осенью собирала грибы, да так, что заядлому грибнику за ней было не угнаться. Она рассылала на Север, в Среднюю Азию и на Балканы грибочки собственного приготовления, звонила по телефону. Дом Зинаиды Туснолобовой-Марченко всегда был полон гостей.

Только в 1957 году гвардии старший сержант медицинской службы Зинаида Туснолобова-Марченко за мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне, была удостоена высокого звания - Герой Советского Союза. Вручая "Золотую Звезду" председатель Президиума Верховного Совета БССР Василий Козлов ожидал в ответ услышать слова благодарности партии и правительству, а Зинаида Михайловна произнесла тост за своего мужа Иосифа Петровича. Это благодаря ему она почувствовала прилив сил и вкус к жизни. Иосиф боготворил свою супругу и в буквальном смысле носил ее на руках всю жизнь.

"За исключительную преданность своему делу и храбрость при оказании помощи раненым" в 1965 году Туснолобова-Марченко была удостоена высшей награды Международного Красного Креста - медали имени Флоренс Найтингейл (в Советском Союзе награда была присвоена только трем женщинам). Она награждена также орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и шестью медалями.

Зинаида Туснолобова-Марченко - почетный гражданин города Полоцка, одна из улиц которого названа ее именем. В городе открыт музей-квартира легендарной героини, в котором находится богатая экспозиция. Есть в нем газеты, которые рассказывают о подвиге Туснолобовой-Марченко, в том числе фронтовая газета "Вперед, на врага" с призывом героини к воинам-освободителям Беларуси. Здесь же находятся многочисленные письма, телеграммы, которые шли к Зинаиде Михайловне отовсюду, даже из США и других далеких стран, а также награды, которых была удостоена Туснолобова-Марченко.

Ее имя носит Полоцкий медицинский колледж. В Витебской области учреждена премия имени Зинаиды Туснолобовой-Марченко, которая вручается ежегодно женщинам-матерям. В Москве в музее-квартире Николая Островского размещен стенд, посвященный ее мужеству. В 1992 году в Беларуси был выпущен почтовый конверт, посвященный Туснолобовой-Марченко.

Умерла Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко в 1980 году. Она ненавидела войну и очень любила жизнь.-0-

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