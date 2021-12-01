ДОСЬЕ: К 125-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова

В этом году исполняется 125 лет со дня рождения известного советского полководца, государственного деятеля, маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

Георгий Константинович родился 1 декабря 1896 года в небольшой деревне Стрелковке Калужской губернии в семье крестьянина Константина Артемьевича Жукова. После окончания с похвальным листом трех классов церковно-приходской школы в соседней деревне Величково отец отправил мальчика в Москву, где тот стал учеником в скорняжной мастерской. Одновременно с обучением ремесленному делу Георгий вместе с сыном хозяина изучал русский язык, математику и географию. Через год он поступил на вечерние общеобразовательные курсы и с успехом окончил их.

В августе 1915 года Георгия Жукова призвали в армию и направили в школу унтер-офицеров. В это время уже шла Первая мировая война. Поэтому сразу же после окончания школы Георгий Константинович отправился на фронт, но вскоре получил контузию и попал в госпиталь. Однако там он пробыл недолго, юноша старался как можно быстрее вернуться на фронт. Все сразу же отметили необычайную отвагу молодого унтер-офицера, он проявлял в бою настоящие чудеса храбрости, за что и был награжден двумя Георгиевскими крестами.

В 1918 году Георгий Жуков вступил в Красную армию. В Гражданскую войну сражался на Восточном, Западном и Южном фронтах против уральских казаков, под Царицыном, с войсками Деникина и Врангеля. После войны, когда армия была сокращена в несколько раз, Георгий Жуков остался в ее рядах в должности командира кавалерийского эскадрона.

Имя полководца тесно связано с Беларусью - в 1923 году Георгий Жуков впервые прибыл в БССР. В конце сентября 7-я Самарская кавалерийская дивизия, в которой он командовал полком, выступила в район Орши для участия в окружных маневрах, которые проводились впервые после гражданской войны. Затем дивизия прибыла в Минск, к месту постоянного расквартирования части. Здесь с 1926 по 1931 год будущий маршал работал внештатным преподавателем военной кафедры БГУ.

Стоит отметить, что высшего военного образования Георгий Жуков так и не получил. За его спиной лишь Кавалерийские курсы, курсы усовершенствования командного состава кавалерии и курсы усовершенствования высшего начальствующего состава. Академическое образование Георгию Константиновичу заменили опыт Гражданской войны и последующая служба на различных должностях в Красной армии, а самое главное - природное дарование и упорное стремление освоить военную науку самостоятельно.

В 1930 году Георгия Жукова назначили командующим 2-й кавалерийской бригадой 7-й дивизии со штабом в Минске. В этой должности он прослужил несколько месяцев, после чего получил новое назначение - стал помощником инспектора Красной армии.

Однако расставание Жукова с Беларусью было недолгим. Он вернулся в республику в 1933 году и служил еще шесть лет. Командовал 4-й кавалерийской дивизией имени Климента Ворошилова, которая базировалась в Слуцке, 3-м кавалерийским корпусом - со штабом в Минске. В июле 1938 года Георгий Жуков стал заместителем командующего войсками Белорусского особого военного округа по кавалерии.

Летом 1939 года Георгий Жуков возглавил 1-ю армейскую группу советских войск в Монголии, которая совместно с частями Монгольской народно-революционной армии разгромила группировку японских войск на реке Халхин-Гол. За умелое руководство войсками ему было присвоено звание Героя Советского Союза. С июня 1940 года он командовал войсками Киевского военного округа, с января 1941 года был начальником Генерального штаба Красной армии - заместителем народного комиссара обороны СССР.

С началом Великой Отечественной войны генерал армии Георгий Константинович Жуков был введен в состав Ставки Главного командования Красной армией (позднее Ставки Верховного Главнокомандования), а позже заместителем Иосифа Сталина и на этой должности координировал действия армий и фронтов на самых ответственных участках боевых действий.

В августе-сентябре 1941 года Георгий Жуков, командуя войсками Резервного фронта, успешно осуществил первую в истории Великой Отечественной войны наступательную операцию. Тогда под Ельней сложилась крайне опасная обстановка: образовался выступ, с которого немецкие танковые и моторизованные дивизии группы армий "Центр" во главе с фельдмаршалом фон Боком готовились обрушиться на советские войска и нанести им смертельный удар. Но Георгий Константинович вовремя разгадал этот замысел. Он бросил основные силы артиллерии Резервного фронта против танковых и моторизованных дивизий. Увидев, как запылали десятки танков и машин, фельдмаршал приказал отвести бронетанковые силы, заменить их пехотой. Но и это не помогло. Под мощным огневым воздействием фашисты были вынуждены отступить. Опасный выступ был ликвидирован. В боях под Ельней родилась советская гвардия.

Когда сложилась крайне критическая обстановка под Ленинградом и встал вопрос о том, быть или не быть этому славному городу, 11 сентября 1941 года Георгий Константинович Жуков был назначен командующим войсками Ленинградского фронта. Ценой невероятных усилий ему удалось мобилизовать все резервы, поднять на борьбу всех, кто способен был внести свою лепту в защиту города. Войска фронта совместно с силами Балтийского флота и при активной поддержке жителей Ленинграда остановили врага, сорвали его попытки захватить город. Это имело огромное мировое значение и отразилось на дальнейшем ходе войны.

Осенью 1941 года резко ухудшилась обстановка на Западном фронте - под угрозой захвата противником оказалась Москва. В конце октября оборона советской столицы была поручена командующему Западным фронтом Жукову. В результате под его руководством советские войска обескровили отборные дивизии гитлеровцев, а затем, перейдя в контрнаступление, отбросили врага на сотни километров.

С августа 1942 года Жуков - первый заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного Главнокомандующего. Он осуществлял координацию действий фронтов под Сталинградом, в дни прорыва блокады Ленинграда, в битве под Курском, сражениях за Днепр.

В январе 1943 Жукову было присвоено звание Маршала Советского Союза. Он стал первым Маршалом СССР с начала войны.

С марта 1944 года Жуков командовал войсками 1-го Украинского фронта, летом координировал действия 2-го и 1-го Белорусских фронтов в Белорусской наступательной операции. С ноября 1944 года командующий войсками 1-го Белорусского фронта, которые совместно с войсками 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов осуществили Висло-Одерскую операцию, затем разгромили берлинскую группировку немецко-фашистских войск и овладели Берлином. 8 мая 1945 года Георгий Жуков по поручению советского Верховного Главнокомандования принял в Карлсхорсте (Берлин) капитуляцию фашистской Германии.

24 июня 1945 года в Москве на Красной площади Георгий Жуков принимал торжественный Парад Победы.

После войны Георгий Жуков - главнокомандующий Группой советских войск в Германии и главноначальствующий Советской военной администрации. В марте-июле 1946 года он - главнокомандующий Сухопутными войсками и заместитель министра Вооруженных Сил СССР. В 1946-1948 годах командовал войсками Одесского, а затем, до марта 1953 года, - Уральского военных округов. Далее два года был первым заместителем министра обороны. С февраля 1955 года по октябрь 1957 года Георгий Жуков - министр обороны СССР. Возглавляя Вооруженные Силы, он настойчиво внедрял боевой опыт в обучение личного состава, неуклонно осуществлял перевооружение войск на основе современной военной техники, насаждал крепкую дисциплину в Вооруженных Силах, проявлял заботу об улучшении материального обеспечения воинов.

Георгий Константинович Жуков в разные годы был кандидатом и членом ЦК КПСС, кандидатом и членом Президиума ЦК, депутатом Верховного Совета СССР. В марте 1958 года уволен в отставку с правом ношения военной формы одежды.

Авторитет маршала Жукова и в армии, и в народе беспрецедентен. Он четыре раза удостоен звания Героя Советского Союза, награжден двумя высшими орденами "Победа", шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, многими медалями и орденами иностранных государств, почетным оружием. За время войны Верховный Главнокомандующий в своих приказах 41 раз объявлял ему благодарность.

В 1974 году 18 июня Жуков Георгий Константинович ушел из жизни. Руководством было решено похоронить его на Красной площади со всеми почестями как выдающегося и значимого военного и государственного деятеля.

Имя маршала Георгия Жукова присвоено Военной командной академии противовоздушной обороны (ныне - Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова). Память о полководце увековечена в названиях улиц в Москве и Санкт-Петербурге. Во многих городах поставлены памятники маршалу, в городе Жукове Калужской области установлен его бронзовый бюст, а в деревне Стрелковке - гранитный памятник.

Именем Георгия Жукова названы улицы и в белорусских городах, среди которых Барановичи, Гомель, Добруш, Дрогичин, Житковичи, Жлобин, Минск, Мосты, Осиповичи, Слуцк, Чечерск. В Слуцке на доме, где жил полководец во время службы в Беларуси, установлена мемориальная доска.

Правительством Беларуси в августе 2006 года было принято решение об увековечении памяти Георгия Константиновича Жукова. С соответствующим предложением выступили Мингорисполком и Белорусское отделение Международного общественного фонда имени полководца Г.К. Жукова, которое активно действует в республике. В итоге в мае 2007 года в Минске в сквере по улице Железнодорожной в районе проспекта Жукова был открыт бюст Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Он выполнен из гранита и установлен на постаменте высотой 4 метра. Авторы композиции - скульптор Анатолий Артинович и архитектор Александр Жилинский. В 2008 году решением Мингорисполкома скверу в районе улиц Железнодорожная и Минина присвоено имя великого полководца.

В Беларуси имя знаменитого маршала носят средняя школа №83 в Минске, гимназия №6 в Бресте. В Брестском государственном техническом университете учреждена стипендия Международного общественного фонда имени полководца Г.К. Жукова для студентов 3-5 курсов за плодотворную работу по сохранению лучших традиций народа-победителя.-0-