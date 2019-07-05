ДОСЬЕ: К 50-летию открытия мемориального комплекса "Хатынь"

Деревню Хатынь уже не найти на картах Беларуси, весной 1943 года она вместе с жителями была уничтожена фашистами. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. На месте сожженной деревни в память о погибших в годы Великой Отечественной войны был создан мемориальный комплекс "Хатынь".

Скульптура Непокоренного человека с мертвым мальчиком на руках. Фото из архива

Решение о строительстве мемориала было принято в 1966 году. Инициатором его создания был первый секретарь ЦК БССР Петр Машеров. В общем конкурсе на лучший проект памятника жителям сожженной деревни победил коллектив архитекторов, среди которых были Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин, а также скульптор Сергей Селиханов (народный художник Беларуси).

В день открытия мемориального комплекса "Хатынь", 5 июля 1969 года. Фото из архива

Первоначально предполагалось, что на месте трагедии возникнет мемориал только сожженной Хатыни. Однако затем проект был пересмотрен, и Хатынь стала памятником всем сожженным в годы Великой Отечественной войны деревням Беларуси, которых насчитывается свыше 9 тыс.

Работа над проектом захватила архитекторов. Были придуманы венцы срубов на месте бывших домов, обелиски в виде печных труб, а также колокола Хатыни, которые звучат над Беларусью, рассказывая всему миру о трагедии белорусских деревень.

Торжественное открытие мемориального комплекса "Хатынь" состоялось 5 июля 1969 года.

Мемориальная табличка с указанием имен и возраста живших в доме до сожжения. Фото из архива

Тематически хатынский мемориал состоит из нескольких частей, но имеет единое композиционное решение, которое повторяет планировку бывшей деревни. В центре комплекса - бронзовая скульптура "Непокоренный человек", высота которой составляет более шести метров. Это символ человека, который восстал живым из огня, вынес оттуда тело мертвого мальчика и несет его через годы, произнося вечное проклятие фашизму, проклятие любому злу на Земле. Это собирательный образ белорусского крестьянина. Его прообразом послужил свидетель хатынской трагедии Иосиф Каминский, чудом оставшийся в живых. Он, обгоревший, израненный, выбрался из горящего сарая и среди трупов односельчан нашел изувеченное тело своего сына.

Колокола Хатыни - бетонная колонна, символизирующая печную трубу в верхней части которой установлен колокол, который каждые 30 секунд издает печальный пронзительный звон. Фото из архива

Рядом со скульптурой - сомкнутые гранитные плиты, напоминающие крышу сарая, в котором каратели сожгли жителей Хатыни. На братской могиле мраморный венок памяти с символическим обращением погибших к живым с просьбой беречь мир и покой на Земле: "Люди добрые, помните: любили мы жизнь и Родину нашу, и вас, дорогие. Мы сгорели живыми в огне. Наша просьба ко всем: пусть скорбь и печаль обратятся в мужество ваше и силу, чтобы смогли вы утвердить навечно мир и покой на Земле. Чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умирала!". С другой стороны венка - ответ живых погибшим: "Родные вы наши. Головы в скорби великой склонив, стоим перед вами. Вы не покорились фашистским убийцам в черные дни лихолетья. Вы приняли смерть, но пламя любви к Родине нашей советской вовек не погаснет. Память о вас в народе бессмертна, как вечна наша Земля и вечно яркое солнце над нею".

На месте каждого бывшего дома установлен символический обелиск, соответствующий реальному месту расположения дома Хатыни до ее сожжения. Фото из архива

Символические "Деревья жизни", на ветвях которых перечислены названия 433 белорусских деревень, которые были уничтожены оккупантами вместе с жителями, но восстановлены после войны. Фото из архива

Бывшая улица деревни выложена серыми, под цвет пепла, железобетонными плитами. В тех местах, где раньше были сельские дома, поставлено 26 символических бетонных нижних венцов срубов и столько же обелисков, напоминающих печные трубы, обожженные огнем. Перед каждым из сожженных домов установлена открытая калитка как символ гостеприимства жителей деревни. На трубах-обелисках - бронзовые таблички с именами тех, кто родился и жил в этом доме, а позже погиб в огненном плену. Сверху каждого обелиска - хатынский колокол.

Стена памяти, на которой указано количество концлагерей, организованных в Беларуси в период Великой Отечественной войны. Фото из архива

На территории комплекса находится единственное в мире Кладбище деревень - 185 символических могил, каждая из которых напоминает об одной из сожженных вместе с жителями в годы Великой Отечественной войны, но так и не восстановленных белорусских деревень. 186-я невозрожденная деревня - это сама Хатынь. Каждая символическая могила сожженной деревни представляет собой пепелище, в центре которого расположен пьедестал в виде языка пламени - символ того, что поселение было сожжено. Тут же в траурной урне хранится земля из уничтоженной карателями деревни.

Символическое "Кладбище деревень" - 185 могил, каждая из которых символизирует одну из невозрожденных белорусских деревень, сожженных вместе с населением. Фото из архива

Указатель мемориального комплекса "Хатынь" на автодороге М3. Фото из архива

Еще один мемориальный элемент хатынского комплекса - Древо жизни, на ветвях которого в алфавитном порядке перечислены названия 433 белорусских деревень, сожженных оккупантами вместе с жителями, но восстановленных после войны. На мемориальной Стене памяти установлены памятные плиты с названиями 260 лагерей смерти и мест, где фашисты массово истребляли на территории Беларуси людей. В память о погибших горит Вечный огонь.

Мемориальный знак - плетень, на котором размещена надпись о трагической дате сожжения деревни. Фото из архива

Каждый из элементов хатынского мемориала имеет свою символику, в которой заключен глубокий смысл и оригинальное решение темы пережитой жителями нашей страны в годы Великой Отечественной войны трагедии, непокорности и мужества белорусского народа.

В 2004 году, к 60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, по поручению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко была проведена реконструкция Государственного мемориального комплекса "Хатынь". 24 апреля 2004 года, в день проведения республиканского субботника, Президент Беларуси принял участие в работах по восстановлению мемориального комплекса.

Символическая крыша на месте сарая, в котором фашисты сожгли жителей деревни. Фото из архива

Реконструкция была завершена к 25 июня 2004 года. 1 июля 2004 года в Хатыни состоялся торжественный митинг. Комплекс "Хатынь" посетили лидеры Беларуси, России и Украины.

В Хатынь едут люди из разных стран, чтобы отдать дань памяти всем погибшим в пламени военного лихолетья белорусам. За годы существования этого величественного архитектурно-художественного ансамбля его посетили около 40 млн человек более чем из 100 стран мира. В числе почетных посетителей мемориала - Фидель Кастро, Ясир Арафат, Ричард Никсон, Раджив Ганди, Мауно Койвисто, Ху Цзинтао. Комплекс "Хатынь" включен в Государственный список историко-культурного наследия.

Венец памяти на месте братской могилы останков 149 жителей. Фото из архива

В Минске в Национальной библиотеке Беларуси 16 марта 2018 года состоялась презентация книги "Хатынь. Трагедыя беларускага народа". Книга вышла на трех языках - белорусском, русском и английском - в издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" к 75-летию трагедии Хатыни. В научно-популярном издании с документальной основой изложены исторические сведения о Хатыни начиная с XVI века, рассказывается о трагедии этой и других белорусских деревень, уничтоженных нацистами в Великую Отечественную войну, история создания мемориального комплекса "Хатынь". Автор книги, директор комплекса Артур Зельский трудился над ней несколько лет.

У ГМК "Хатынь" есть два филиала: мемориальные архитектурно-скульптурные комплексы "Дальва" и "Курган Славы".

Комплекс "Дальва" увековечил память о жителях деревни Дальва, сожженной вместе с жителями 19 июня 1944 года. Современный мемориал открыт 15 июля 1973 года.

Курган Славы создан в честь завершения операции по освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков "Багратион". Его торжественное открытие состоялось 5 июля 1969 года.

Оба мемориала включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.-0-