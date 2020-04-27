ДОСЬЕ: К 75-летию принятия Беларуси в состав членов - основателей ООН

75 лет назад Белорусская ССР была принята в состав членов - основателей Организации Объединенных Наций (ООН). Получение этого почетного права стало свидетельством признания вклада белорусского народа в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, уважения к памяти о миллионах белорусских граждан, отдавших свои жизни и выстоявших в борьбе за свободу и право белорусов существовать как нация со своей историей, культурой и будущим.

В феврале 1944 года Верховным Советом СССР был принят закон о предоставлении союзным республикам полномочий в области внешних сношений. Советское правительство желало видеть в составе ООН все страны антигитлеровской коалиции, в том числе и 15 союзных республик СССР. Президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль воспротивились этому, однако после многочисленных встреч, согласований и письменных обращений глав правительств друг к другу согласились на членство в ООН Белорусской и Украинской ССР как республик, понесших наибольшие жертвы в войне.

В роли основателей ООН выступило 51 государство. 25 июня 1945 года на учредительной конференции в Сан-Франциско Беларусь подписала Устав ООН, в разработку которого внесла конструктивный вклад. Глава белорусской делегации министр иностранных дел БССР Кузьма Киселев был утвержден докладчиком комиссии, занимавшейся вопросами Генеральной Ассамблеи ООН. Вследствие этого вопросы состава Генеральной Ассамблеи и процедуры ее работы решались при непосредственном участии представителей Беларуси, как, впрочем, и другие вопросы, касавшиеся структуры ООН и методов ее деятельности. 30 августа 1945 года белорусский парламент ратифицировал Устав ООН.

До 1958 года Беларусь, являвшаяся одной из республик Советского Союза, была представлена в ООН дипломатическими работниками, входившими в состав Постоянного представительства СССР в Нью-Йорке. 28 марта 1958 года Совет Министров БССР принял постановление об учреждении при ООН Постоянного представительства Беларуси, ставшего первым белорусским загранучреждением. Первым постоянным представителем БССР в ООН (1958-1961) стал Феодосий Грязнов. 17 сентября 1958 года он вручил верительные грамоты Генеральному секретарю ООН.

В качестве главных задач на Постоянное представительство возложены защита национальных интересов, обеспечение непрерывной связи правительства с Секретариатом ООН, основными органами ООН и участие в работе межправительственных органов, расположенных в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Во времена холодной войны, являясь частью Советского Союза, Беларусь на международной арене не могла избежать вовлеченности в блоковое противостояние. Тем не менее, даже в это трудное для международной дипломатии время неоспорим существенный вклад Беларуси в рамках ООН в процессы ядерного разоружения и деколонизации, установление справедливого международного экономического порядка. Из года в год Беларусь формировала образ миролюбивого члена ООН, настойчиво отстаивающего цели и принципы, заложенные в Устав Организации.

После провозглашения независимости Беларуси в июле 1990 года начался новый этап становления белорусской государственности. Ключевым его звеном стало формирование внешнеполитического курса страны на фундаменте национальных интересов. Именно с трибуны ООН впервые были заявлены миру важнейшие принципы и приоритеты внешней политики молодой суверенной республики. Их спектр широк и разнообразен: разоружение и конверсия военных производств, равноправное экономическое партнерство и научно-техническое сотрудничество, природоохранное и социально-гуманитарное взаимодействие.

В сентябре 1992 года в Минске открылось представительство ООН, которое стало первым представительством подобного рода на пространстве СНГ. Также в Минске появились представительства ВОЗ, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Группы Всемирного банка.

Республика Беларусь уже в первые годы своего государственного суверенитета приняла активное участие в работе ряда крупнейших международных форумов, проводившихся под эгидой ООН. В их числе Конференция ООН по окружающей среде и развитию 1992 года в Рио-де-Жанейро, Международная конференция по народонаселению и развитию 1994 года в Каире, проходившая в Копенгагене в 1995 году Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития, Конференция ООН по населенным пунктам (Хабитат II) 1996 года в Стамбуле и многие другие.

Беларусь не только принимала активное участие в выработке программных итоговых документов важнейших международных форумов, но и проводила мероприятия по реализации их решений. Так, в апреле 1997 года в Минске правительством республики совместно с рядом оперативных фондов и программ ООН, а также соответствующих структур Секретариата ООН была проведена Международная конференция по устойчивому развитию стран с переходной экономикой.

Республика Беларусь избиралась членом Совета Безопасности, Экономического и Социального совета, Комиссии по правам человека, Комитета по программе и координации, Исполнительного совета ЮНЕСКО, Комиссии по устойчивому развитию, Программы развития ООН, Детского фонда ООН, Комиссии по науке и технике в целях развития, Административного совета МОТ и других органов ООН.

Белорусские представители выполняли функции заместителя председателя Генеральной Ассамблеи, избирались на должности председателей, заместителей и докладчиков главных комитетов Генеральной Ассамблеи, заместителя председателя ЭКОСОС, занимали выборные посты в других органах системы ООН. Белорусские специалисты также представлены в Секретариате Организации Объединенных Наций.

Дальнейшее укрепление сотрудничества Беларуси с ООН было связано с реформированием Организации. Беларусь вела активную работу в ряде рабочих групп Генеральной Ассамблеи по усовершенствованию бюджетно-финансовой системы, расширению состава Совета Безопасности, а также усилению роли Организации и укреплению системы ООН в целом.

Республика Беларусь в рамках ООН последовательно выступает за укрепление системы международной безопасности. Первые годы государственной независимости республики стали периодом принятия правительством Беларуси важнейших решений в области защиты мира, разоружения и контроля над вооружениями. Беларусь без всяких предварительных условий и оговорок отказалась от обладания ядерным оружием и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства.

Наша страна в числе первых ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и сформировала Национальный комитет по наблюдению за ядерной безопасностью и безопасностью в промышленности. Беларусь, наряду с Казахстаном, Россией, США и Украиной, стала участницей Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). С территории Республики Беларусь выведена 81 мобильная баллистическая ракета, уничтожены 584 ракеты средней и меньшей дальности вместе с их пусковыми установками и вспомогательным оборудованием.

Также Беларусь выступает инициатором резолюций "Запрещение разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия", принимаемых Генеральной Ассамблеей ООН на основе консенсуса. Нашей страной инициировано проведение региональных консультаций с целью достижения взаимоприемлемого решения относительно перспектив создания в Центральной и Восточной Европе пространства, свободного от ядерного оружия.

Республика поддерживает комплексные меры, направленные на развитие и повышение эффективности миротворческой деятельности ООН, выступает за разработку и применение эффективных мер по борьбе с трансграничной преступностью, незаконным распространением наркотиков и психотропных веществ, международным терроризмом.

Одним из ключевых направлений деятельности Беларуси в рамках ООН была и остается мобилизация ресурсов международного сообщества в целях преодоления долгосрочных последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. При активном участии Беларуси в 2003 году создана Международная научно-исследовательская и информационная сеть по Чернобылю под эгидой ООН, Международный научный форум по Чернобылю под эгидой МАГАТЭ, разработана новая международная программа CORE "Сотрудничество для реабилитации".

Республика последовательно выполняет свои обязательства по сохранению благоприятной окружающей среды для будущих поколений, закрепленных в Декларации тысячелетия ООН и других международных документах, является участницей многих ключевых конвенций ООН в природоохранной сфере.

Позиция нашей страны в области соблюдения прав человека основывается на положениях Всеобщей декларации прав человека, вытекающих из нее международных договоров, а также Венской декларации и Программы действий. Беларусь выступает за то, чтобы в основе деятельности ООН и ее правозащитных механизмов лежал конструктивный и взвешенный подход, основанный на откровенном диалоге и тесном сотрудничестве, способный реально содействовать улучшению положения в области прав человека.

По инициативе Республики Беларусь ООН провозгласила в 2014 году Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Решение о проведении дня закреплено в резолюции 68-й сессии от 18 декабря 2013 года Генеральной Ассамблеи ООН "Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми" и направлено на активизацию международных усилий по противодействию торговле людьми. Главная цель резолюции - защита прав людей, ставших жертвами торговли.

Активную поддержку усилиям Беларуси в этом направлении высказали представители стран - членов ООН, международных организаций, гражданского общества на специальном мероприятии высокого уровня, состоявшемся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по случаю первого празднования Всемирного дня борьбы с торговлей людьми. Организаторами мероприятия выступили Беларусь в качестве координатора группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, и Управление ООН по наркотикам и преступности.

В 2014 году на сессии экономического и социального совета Организации Объединенных Наций Беларусь была единогласно выбрана в ряд важных органов ООН: Комиссию по народонаселению и развитию, Исполнительный совет детского фонда ООН ЮНИСЕФ, руководящий совет Программы ООН по населенным пунктам ООН-Хабитат, Исполнительный комитет Программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также в Комитет ООН по программе и координации.

Беларусь тесно сотрудничает с ООН в области устойчивого развития. В настоящее время взаимодействие основывается на Рамочной программе ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2016-2020 годы.

В Рамочной программе сотрудничества ООН и Беларуси в сфере устойчивого развития на 2021-2025 годы акцент будет перенесен на партнерство вместо поддержки. Новая программа полностью синхронизирована с национальными программами и стратегиями белорусского государства на предстоящую пятилетку. В числе приоритетных будут вопросы демографии, развития зеленой экономики и бизнес-инициатив, решения гендерных проблем.

В Беларуси в 2020 году дан старт Десятилетию действий по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), объявленной Генеральным секретарем ООН. Десятилетие действий и свершений - это призыв к правительствам, представителям бизнеса, гражданского общества и всем людям мира сплотиться ради достижения целей к 2030 году.

В 2020 году ООН празднует 75-летнюю годовщину своего создания. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш инициировал крупнейшую в истории организации глобальную дискуссию "75 лет ООН: 2020 год и далее - общее будущее общими силами" ("ООН-75"). Планируется вовлечь в обсуждение роли всестороннего сотрудничества в построении лучшего будущего как можно больше людей, в первую очередь молодежь.

Беларусь присоединилась к международной кампании "ООН-75", подтвердив на самом высоком уровне приверженность концепции устойчивого развития и готовность внести свой вклад в празднование юбилея в качестве одной из стран, стоявшей у истоков ООН. Для координации совместных усилий МИД и Представительство ООН в Беларуси в феврале этого года подписали план совместных мероприятий по празднованию 75-летия организации.

Среди мероприятий юбилейного года - Международный день делегата (25 апреля), учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Беларуси, выставка исторических фотографий ООН, посвященная 75-летию проведения международной конференции в Сан-Франциско, презентация Устава ООН на белорусском языке, которая пройдет в день его подписания (26 июня), а также юбилейный концерт в День ООН (24 октября).-0-