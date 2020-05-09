ДОСЬЕ: К 75-летию Великой Победы

Великая Отечественная война стала одной из самых значимых и трагических страниц в истории Беларуси. Небывалая по своим масштабам и ожесточенности битва советского народа против немецко-фашистских захватчиков обернулась для нашей страны тяжелейшим испытанием. Однако белорусский народ достойно выдержал этот удар, отстояв перед врагом свое право на жизнь.

Уничтоженная в боях фашистская техника, июнь 1944 года

Великая Отечественная война велась между Союзом Советских Социалистических Республик, в состав которого входила Беларусь, и Германией с ее союзниками в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. На территории Беларуси военные действия продолжались с 22 июня 1941 года по 28 июля 1944 года.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. Германское наступление осуществлялось в соответствии с планом "Барбаросса". Против советских войск было выставлено 166 дивизий с 4,3 млн солдат и офицеров, 42,6 тыс. орудий и минометов, около 4,1 тыс. танков и штурмовых орудий. Их поддерживал воздушный флот из 4,8 тыс. самолетов. С советской стороны им противостояли 190 дивизий и 2 бригады (3,2 млн солдат и офицеров), 59,7 тыс. орудий и минометов, 15,5 тыс. танков и штурмовых орудий, 10,7 тыс. самолетов.

Бой за освобождение Могилева, июнь 1944 года

На начало июня 1941-го в Вооруженных Силах СССР находилось свыше 5 млн 300 тыс. человек. Из них белорусы составляли около 200 тыс. С началом Великой Отечественной войны в действующую армию было мобилизовано 500 тыс. наших соотечественников. В ходе войны благодаря массовому патриотическому порыву на фронт добровольно ушли десятки тысяч человек из числа эвакуированных белорусов. Более 700 тыс. жителей Беларуси пополнили Красную Армию во время освобождения республики и на заключительном этапе войны. Всего в годы Великой Отечественной войны во фронтовом противостоянии фашизму приняли участие более 1 млн 300 тыс. белорусов.

Сухопутные войска Германии были разделены на три оперативно-стратегических объединения - группы армий "Север", "Центр" и "Юг". На Беларусь была направлена сильнейшая группировка "Центр". В ней было сосредоточено 40% всех германских дивизий Восточного фронта (в том числе 50% моторизованных и 52,9% танковых) общей численностью более 1 млн 455 тыс. человек. Огневую мощь группы армий "Центр" составили свыше 15 тыс. орудий, 2 тыс. танков и 1,7 тыс. самолетов. Несмотря на это, войска западного особого военного округа уступали противнику только в личном составе (791 445 человек), но превосходили его в танках (3,8 тыс.) и самолетах (2,1 тыс.).

Операция "Багратион". Отвоевались...Репродукция Белта

В Беларуси под оккупацией, продолжавшейся почти 3 года, оказались около 8 млн жителей и около 900 тыс. советских военнопленных. Главным средством насаждения своего "нового порядка" нацисты избрали политику геноцида и массового террора. Концлагеря, тюрьмы, гетто действовали практически в каждом районе Беларуси. Всего в пределах республики было создано 260 лагерей смерти и 70 гетто. Находившийся под Минском лагерь смерти Тростенец считается крупнейшим по количеству жертв (206,5 тыс. человек) после Освенцима, Майданека, Треблинки. В массовом порядке совершались убийства еврейского населения Беларуси и евреев, вывезенных из других стран Европы, установлено более 530 мест их уничтожения.

Советская пехота атакует немецко-фашистские позиции под Минском, июнь 1944 года

В Беларуси за время оккупации фашистские захватчики истребили свыше 1,4 млн мирных граждан и более 810 тыс. военнопленных, угнали на каторжные работы в Германию около 380 тыс. человек. Во время карательных операций было уничтожено около 5,5 тыс. населенных пунктов, в том числе 630 вместе с жителями.

Белорусский народ не желал покориться оккупантам. Захватчикам пришлось столкнуться со всевозможными формами сопротивления - партизанским движением, подпольной борьбой, организованным саботажем.

В годы войны на оккупированной территории Беларуси самоотверженно работали Барановичский, Белостокский, Брестский, Вилейский, Витебский, Гомельский, Минский, Могилевский, Пинский и Полесский обкомы партии, 185 межрайкомов, райкомов и горкомов КП(б)Б, 1,1 тыс. первичных парторганизаций в партизанских отрядах и бригадах и 184 территориальные организации, а также многие городские и поселковые партийно-комсомольские ячейки, насчитывавшие в общей сложности свыше 35 тыс. коммунистов.

Брестское партизанское соединение. Партизаны отряда "Советская Белоруссия" готовятся к выполнению задания, ноябрь 1943 года

Активно действовало в тылу захватчиков комсомольско-молодежное подполье: 10 областных, 210 межрайонных, городских и районных комитетов ЛКСМБ и более 5,5 тыс. первичных комсомольских организаций, которые объединяли свыше 95 тыс. комсомольцев.

Белорусские партизаны с честью выполнили задачи, поставленные перед ними Родиной. За три года героической борьбы в тылу врага, с июня 1941-го по июль 1944-го, они убили и ранили около полумиллиона оккупантов и их пособников, пустили под откос 11,1 тыс. вражеских эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили 29 железнодорожных станций, 948 штабов и гарнизонов врага, подорвали и уничтожили более 18,7 тыс. автомашин, взорвали боле 300 тыс. рельсов, 819 железнодорожных и 4,7 тыс. других мостов, разрушили свыше 7,3 тыс. км телефонно-телеграфных линий связи, сбили и сожгли на аэродромах 305 самолетов, подбили 1,3 тыс. танков и бронемашин, уничтожили 438 орудий разного калибра и 939 военных складов.

Освобождение Белорусской ССР от оккупантов стало возможным после победных сражений под Москвой, Сталинградом, Курской битвы, переломивших ход войны в пользу советской армии. В результате стратегического наступления Красной Армии в 1943 году фронт приблизился к Беларуси. 23 сентября был освобожден первый районный центр Комарин. В конце сентября были освобождены Хотимск, Мстиславль, Климовичи, Кричев. 23 ноября 1943 года был освобожден Гомель, куда сразу же переехал ЦК КП(б)Б, СНК БССР и БШПД. В январе-марте была проведена Калинковичско-Мозырская операция с участием Гомельского, Полесского и Минского партизанских соединений, в результате которой были освобождены Мозырь и Калинковичи. Последним 28 июля 1944 года был освобожден город Брест.

Жители уходят к партизанам, ноябрь 1942 года

Летом 1944 года, когда Красная Армия уже прочно удерживала стратегическую инициативу, была предпринята белорусская наступательная операция "Багратион". Руководили ею Маршалы Советского Союза А.М.Василевский и Г.К.Жуков. Замысел ее состоял в том, чтобы прорвать оборону противника, окружить и уничтожить основные силы врага восточнее столицы Беларуси, а затем продолжить наступление по направлению к границам Польши и Восточной Пруссии. В результате проведенной операции Красная Армия во взаимодействии с партизанами разгромила немецкую группу армий "Центр". С советской стороны в операции участвовали 2,4 млн человек, более 36 тыс. орудий и минометов, 5,2 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, около 5,3 тыс. самолетов. С немецкой стороны на линии фронта находились 1,2 млн солдат и офицеров, 9,5 тыс. орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий, 1,3 тыс. самолетов. При наступлении были полностью уничтожены 17 дивизий и 3 бригады противника, 50 дивизий лишились более половины своего состава. Только в Минском "котле" была окружена и разгромлена 105-тысячная группировка немецких войск, в Бобруйской операции - 40-тысячная. В боях за освобождение страны 39 белорусов были удостоены звания Героя Советского Союза. Поздно вечером 3 июля 1944 года Минск был освобожден от оккупантов.

Разгром немецко-фашистских войск в Беларуси вошел в историю как одна из важнейших битв Второй мировой и Великой Отечественной войн. Общие потери немцев летом 1944 года превысили те, которые они понесли на Волге, под Сталинградом. На территории нашей республики были уничтожены свыше 381 тыс. и взяты в плен 158 тыс. гитлеровских солдат, офицеров и генералов.

Бойцы партизанского отряда имени Суворова принимают присягу, 1943 год

Белорусы - одна из наиболее пострадавших в результате войны наций. За годы ВОВ было разрушено и сожжено 209 городов и районных центров, 9,2 тыс. деревень. Людские потери составили 2,4 млн человек.

За героизм и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских оккупантов в тылу врага, около 140 тыс. белорусских партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями СССР, 91 из них удостоен звания Героя Советского Союза. 74 белоруса стали полными кавалерами ордена Славы.

В 1974 году за вклад в победу в Великой Отечественной войне высшей степени отличия - звания "Город-Герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая звезда" удостоен г.Минск. До этого, в 1965 году, звания "Крепость-Герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая звезда" удостоена Брестская крепость.

Орденом Отечественной войны I степени награждены Могилев, Орша и Борисов. Ряд городов Беларуси награжден вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны".-0-