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15 марта 2020, 09:09

ДОСЬЕ: К 90-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова

Жорес Алферов. Фото из архива
Жорес Алферов. Фото из архива

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося ученого, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова.

Российский физик, академик, иностранный член Национальной академии наук Беларуси и многих академий мира Жорес Иванович Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске в белорусско-еврейской семье. Его отец Иван Карпович родом из города Чашники Витебской области, а мать Анна Владимировна из деревни Крайск (ныне Логойский район Минской области).

В Минске Жорес Алферов учился в мужской средней школе №42, которую закончил в 1947 году с золотой медалью. Свой первый детекторный приемник он собрал в 10-летнем возрасте, но главную роль в его будущей специализации сыграл школьный учитель физики Яков Борисович Мельцерзон. Именно по его совету будущий академик остановил свой выбор на электронике, которой увлекся в старших классах. "Сколько себя помню, я всегда любил учиться... До 9 класса мечтал быть журналистом. В науку же меня привело мальчишеское чувство протеста. В 9-м классе 42-й средней мужской школы города Минска я, отличник, получил первую в жизни тройку по физике! И решил приложить все усилия, чтобы доказать, что тройку мне поставили незаслуженно", - вспоминал в одном из своих интервью Жорес Алферов.

После окончания школы Жорес поступил в Белорусский политехнический институт, где проучился всего год. В связи с переводом отца на новую работу в Ленинград в 1948 году семья Алферовых переехала в этот город, а Жорес поступил на второй курс факультета электронной техники Ленинградского электротехнического института. В 1953 году Алферов начал работать в Физико-техническом институте, где стал первоклассным специалистом по квантовой физике полупроводниковых приборов, создал научную школу, а в 1987 году стал директором института.

По инициативе Алферова еще в 1972 году были созданы кафедры оптоэлектроники в Ленинградском электротехническом институте и Ленинградском политехническом институте, а в последнем в 1988 году организован физико-технический факультет.

Свой первый патент в области гетеропереходов ученый получил в 1963 году. Исследования в области физики полупроводников, полупроводниковой и квантовой электроники и технической физики принесли ему славу ученого-первооткрывателя и положили начало новой научной школе - физике полупроводниковых гетероструктур.

Жорес Алферов принял активное участие в создании первых в СССР транзисторов, фотодиодов и могучих германиевых выпрямителей. Он открыл явление сверхинжекции в гетероструктурах, предложил принцип использования гетероструктур в полупроводниковой электронике. Разработанные им солнечные батареи обеспечивали электричеством космическую станцию "Мир". Открытия ученого и его научная школа существенно ускорили развитие информационных технологий.

В 2000 году Жоресу Алферову совместно с американскими учеными Гербертом Кремером и Джеком Килби была присуждена Нобелевская премия по физике за разработки в области современной информационной технологии. Они открыли быстрые опто- и микроэлектронные компоненты на базе многослойных полупроводниковых структур.

Открытия и разработки Алферова широко применяются в энергетике, телекоммуникациях, цифровых средствах хранения и передачи информации, космической и вычислительной технике, сверхчастотных приемных устройствах.

Научные разработки Жореса Алферова также присутствуют в различных гаджетах. Например, в смартфонах используют созданные им гетероструктурные полупроводники. Без "лазера Алферова" не появились бы проигрыватели компакт-дисков и дисководы компьютеров. Его разработки и практические идеи присутствуют в невообразимом количестве окружающих нас предметов - и в фарах автомобилей, и в светофорах, и в оборудовании супермаркетов - декодерах товарных ярлыков и т.д.

В общей сложности Жорес Алферов является автором более 500 научных работ и 50 изобретений, а также книг "Физика и жизнь", "Наука и общество", "Власть без мозгов. Кому мешают академики".

В 2008 году Жорес Алферов учредил Фонд поддержки образования и науки, в основание которого вложил треть полученной им Нобелевской премии. Также в 2014 году выступил инициатором учреждения Премии НАН Беларуси и Алферовского фонда молодым (до 35 лет) белорусским ученым за научные труды и изобретения, которые имеют важное значение для фундаментальной и прикладной науки.

Тесные связи поддерживал Жорес Алферов с Беларусью, которая навсегда осталась для него родным краем. В одном из интервью БЕЛТА ученый говорил, что всегда очень рад был находиться в Беларуси, и тому много причин: "Потому что это моя Родина, и потому что здесь до 1963 года постоянно жили мои родители, и я всегда приезжал домой и на праздники, и в отпуск". К слову, одна из глав его книги "Наука и общество" так и называется - "Моя родная Беларусь".

В разное время Жорес Алферов приезжал в Беларусь на отдых, всегда поддерживал отношения с научной общественностью, участвовал в российско-белорусских семинарах по полупроводниковым лазерам, приезжал вместе с депутатами Госдумы РФ. В 1995 году ученый был избран иностранным членом Национальной академии наук Беларуси.

В 2001 году указом Президента Беларуси за большой личный вклад в развитие физической науки, организацию белорусско-российского научно-технического сотрудничества, укрепление дружбы народов Беларуси и России Жоресу Алферову вручена одна из самых высоких наград Республики Беларусь - орден Франциска Скорины, а в 2009 году он награжден орденом Дружбы народов.

Фундаментальные исследования ученого отмечены Ленинской и Государственной премиям СССР и Российской Федерации, Демидовской премией, международной энергетической премией "Глобальная энергия". Алферов награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Жорес Алферов являлся почетным гражданином Минска и Витебска. Имя лауреата Нобелевской премии носят минская гимназия №42, витебская гимназия №1. Имя выдающегося физика также присвоено Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому Академическому университету Российской академии наук. А в холле университета в апреле 2019 года был открыт памятник Алферову работы скульптура Зураба Церетели. В честь выдающегося ученого названа малая планета. Она открыта 13 марта 1977 года в крымской астрофизической обсерватории.

Умер Жорес Алферов 1 марта 2019 года на 89-м году жизни. Церемония прощания прошла в Санкт-Петербургском научном центре РАН - в том здании, где на протяжении трех десятилетий находился рабочий кабинет ученого. Похоронен Алферов на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом.-0-

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