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26 февраля 2022, 10:09

ДОСЬЕ: К республиканскому референдуму по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию

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Республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен по инициативе Президента (указ от 20 января 2022 года №14 "О назначении республиканского референдума") на 27 февраля 2022 года.

Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к указу.

С учетом установленных Избирательным кодексом требований закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом. Определен порядок вступления в силу такого решения - через 10 дней после его официального опубликования. Установлено, что решение, принятое референдумом, является неотъемлемой частью Конституции.

Предлагаемые изменения в Конституцию: основные положения

В итоговом варианте обновленной Конституции предложено изменить 83 статьи, текст дополнен одной главой о Всебелорусском народном собрании и 11 новыми статьями.

Предлагаемые изменения в Конституцию прежде всего затрагивают вопросы государственного устройства нашей страны. Так, в проекте Конституции сформулированы нормы, определяющие статус, порядок формирования и полномочия Всебелорусского народного собрания (ВНС), который станет высшим представительным органом народовластия, будет выполнять стабилизирующую и консолидирующую функции в обществе. Срок полномочий ВНС составляет пять лет, предельная численность делегатов - 1200 человек. Заседания ВНС проводятся не реже одного раза в год.

В связи с тем, что высшим должностным лицом продолжает являться Президент, предполагается, что в Конституции будут несколько ужесточены требования к кандидатам на данную должность. Так, Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь не моложе 40 лет, который живет в стране не менее 20 лет, у которого нет и не было гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества. Также планируется введение ограничений по срокам для главы государства - не более двух.

Принцип социального государства сохранится в качестве одной из важнейших основ конституционного строя нашей страны. Помимо дополнения прав, изменения затрагивают и обязанности граждан. Согласно поправкам, каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства. Ст.45 Основного закона возлагает на граждан обязанность принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья.

Изменения касаются и конституционного закрепления брачно-семейных отношений. Уточняется, что брак защищается государством "как союз мужчины и женщины". Родители становятся обязаны готовить детей к общественно полезному труду, прививать культуру и уважение к законам, историческим и национальным традициям Беларуси.

Голосование на референдуме

На территории Беларуси образовано 5510 участков для голосования на республиканском референдуме, в том числе 217 в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и 12 в воинских частях.

В день референдума, 27 февраля, участки для голосовая будут открыты с 8.00 до 20.00. Досрочное голосование стартовало 22 февраля и завершится 26 февраля. В дни досрочного голосования участки работают с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Владельцы ID-карт или биометрических паспортов так же, как и владельцы обычных паспортов, могут проголосовать на референдуме. Кроме этого, для голосования можно использовать и пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, если там есть фотография, студенческий билет, удостоверение государственного служащего, а также предъявить справку, если она выдана органом внутренних дел взамен утерянного паспорта либо ID-карты.

Если гражданин зарегистрирован в одном месте, а проживает в другом, он должен подтвердить свое проживание на территории данного участка. Необходимо предъявить договор найма жилого помещения, зарегистрированный в установленном порядке, или иной документ. На основании данного документа комиссия может включить гражданина в список для голосования. Но при этом его нужно будет исключить из списка для голосования по основному месту проживания.

На голосовании созданы все необходимые условия для соблюдения санэпидтребований, предписанных Минздравом в рамках борьбы с распространением COVID-19. Это подбор соответствующих помещений, которые позволили бы обеспечить и дистанцию, и разведение потоков граждан, которые участвуют в голосовании, а также проветривание, уборка, дезинфекция, наличие антисептиков, средств индивидуальной защиты на участке. По аналогии с президентскими выборами 2020 года принято решение убрать передние шторки в кабинах для голосования. У граждан с СOVID-19, которые лечатся на дому, также не возникнет проблем при голосовании на референдуме. Такой гражданин должен обратиться в свою комиссию и заказать голосование на дому в основной день.

В республиканском референдуме имеют право участвовать все граждане Республики Беларусь, достигшие 18-летнего возраста. Так же, как и в выборах, в референдуме не имеют права участвовать граждане, признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. В голосовании не принимают участия лица, в отношении которых в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, избрана мера пресечения - содержание под стражей. Каждый участник референдума голосует лично, голосование за других лиц не допускается

Итоги республиканского референдума подводит Центральная комиссия на основании протоколов областных, Минской городской комиссий по референдуму. Референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, внесенных в списки имеющих право участвовать в референдуме. Решение о принятии, изменении и дополнении Конституции Республики Беларусь считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования.

Референдумы в Республике Беларусь

Первый за годы независимости референдум в истории Беларуси был проведен 14 мая 1995 года. Глава государства представил на суд народа конкретные, жизненно важные для страны инициативы. На общественное обсуждение было вынесено 4 вопроса: о придании русскому языку равного статуса с белорусским (поддержали 83,3%); об установлении новых Государственного флага и Государственного герба (одобрили 75,1%); о поддержке действий Президента, направленных на экономическую интеграцию с Российской Федерацией (83,3%); о необходимости внесения изменений в Конституцию, которые предусматривают возможность досрочного прекращения полномочий Верховного Совета Президентом в случаях систематического или грубого нарушения Конституции (поддержали 77,7% ).

Второй референдум в Республике Беларусь был проведен 24 ноября 1996 года. К 1996 году противоречия между Президентом и парламентом обострились настолько, что страна вступила в полосу политического кризиса. Для выхода из этой ситуации Александр Лукашенко предложил провести референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию, превращающих республику из парламентско-президентской в президентскую. При этом депутаты решили вынести на народное обсуждение вопрос о внесении альтернативных изменений в Конституцию, упраздняющих пост Президента и превращающих республику в чисто парламентскую. Таким образом, на общественное обсуждение было вынесено 7 вопросов: 4 были инициированы Президентом, 3 - парламентом. В результате были поддержаны 2 предложения Президента, все предложения парламента были отклонены. Предложение Александра Лукашенко о переносе Дня независимости Республики Беларусь на 3 июля поддержали 88,18% избирателей, принятие предложенной Президентом новой редакции Конституции - 70,45%.

Очередные изменения в Конституцию были приняты по итогам референдума 17 октября 2004 года, также проведенного по инициативе Президента. На народный суд был вынесен единственный пункт: о возможности предоставления главе государства права участвовать в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь на очередных выборах Президента и отмены ограничений на количество сроков переизбрания на данную должность для одного и того же лица. По итогам референдума белорусский народ вновь поддержал предложение лидера. По данным Центризбиркома, в голосовании приняли участие 90,28% граждан, внесенных в списки для голосования. Из них решение по вынесенному на плебисцит вопросу поддержали 79,42%.-0-

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