ДОСЬЕ: Красная армия накануне Великой Отечественной войны

Неизбежность войны с гитлеровской Германией была понятна задолго до ее начала, и Советский Союз несколько лет готовился к предстоящей схватке. События уже бушевавшей в Европе Второй мировой и опыт Советско-финляндской войн указали руководству СССР на необходимость внесения существенных изменений в развитие Красной армии и флота, резкого повышения их боевой мощи и готовности.

В результате было принято решение увеличить численность кадровой армии; оснастить армию и флот новым оружием и боевой техникой; реорганизовать органы управления видов вооруженных сил и родов войск; переработать оперативные и мобилизационные планы; усовершенствовать подготовку командных кадров и всю систему обучения и воспитания войск; усилить развертывание работ по подготовке театра военных действий и др. Эта работа была задумана в широких масштабах и по мере ее завершения должна была коренным образом изменить состояние Вооруженных сил СССР.

Резкое увеличение численности армий вероятных противников в предвоенный период - Германии и Японии - вызвало необходимость изменить численность Красной армии и флота. Если к январю 1939 года советские войска насчитывали 1,9 млн человек, то на 1 июня 1941 года - свыше 5 млн человек. В последние предвоенные годы в СССР были резко увеличены ассигнования на военное производство. Налаживалось серийное производство новейших образцов боевой техники и вооружения. В их числе были лучшие танки того времени - Т-34 и КВ (однако выпустить их перед войной удалось только около 1800 единиц), новые самолеты Ил-2. Это позволяло приступить к перевооружению сухопутных войск, авиации и флота. Но, к сожалению, к началу фашистской агрессии ни одно из намеченных крупных мероприятий по подготовке вооруженных сил СССР к войне не было доведено до конца.

Не была решена и одна из основных проблем - проблема с кадрами, которая возникла в результате различного рода сокращений и чисток, неоднократно проводимых в ходе всего предвоенного периода. Только в конце 1920-х - первой половине 1930-х годов в результате крупномасштабных чисток из Красной армии было уволено 47 тыс. бывших офицеров русской армии, из них более 3 тыс. - репрессировано. Большой количественный и во многом непоправимый качественный урон был нанесен командным кадрам в результате необоснованных репрессий и арестов по "политическим" мотивам в 1937-1941 годах. Только с мая 1937 года по сентябрь 1939-го в армии были репрессированы более 36 тыс. человек и на флоте - свыше 3 тыс. человек. Репрессии продолжались вплоть до начала войны. По этим же причинам в 1938-1940 годах сменились все командующие войсками военных округов, значительный ущерб был нанесен руководящим кадрам центрального аппарата, военно-учебных заведений, а также кадрам руководящего политического состава. Из-за отсутствия кадров на руководящие должности часто назначались идейно закаленные офицеры, но не имевшие не только практического опыта, но порой и достаточных военных знаний. К началу 40-х годов в Красной армии осталось около 6% участников гражданской войны и 30% командно-начальствующего состава, имевшего боевой опыт, приобретенный в 1938-1940 годах.

Все это создало исключительно благоприятные условия для противника. Гитлер не случайно заявил перед самым началом войны, что Россию необходимо разгромить и "лучше это сделать сейчас, когда русская армия лишена руководителей".

В предвоенные годы западные границы Советского Союза прикрывались войсками Ленинградского (ЛВО), Прибалтийского особого (ПрибОВО), Западного особого (ЗапОВО), Киевского особого (КОВО) и Одесского (ОдВО) военных округов.

Красная армия и флот встретили войну, не завершив реорганизацию. Не стал исключением и Западный особый военный округ (ЗапОВО) (командующий генерал армии Д.Г.Павлов, начальник штаба генерал-майор В.Е.Климовских, член Военного совета корпусной генерал А.Я.Фоминых). ЗапОВО прикрывал границу на белорусском направлении - на участке от южной границы Литовской ССР до северной границы Украинской ССР. Перед округом стояла задача не допустить вторжения противника на территорию СССР, упорной обороной укреплений по линии государственной границы прикрыть сосредоточение и развертывание войск. Попытки врага прорвать оборону намечалось отражать контратаками и контрударами корпусных и армейских резервов с использованием мехкорпусов и авиации. Боевые действия планировалось перенести на территорию агрессора. Исходя из этой задачи, создавалась и готовилась группировка сил и средств, оборудовалась территория округа.

Важная роль в обороне по линии границы отводилась укрепленным районам (УРам). Строительство укрепленных районов вдоль западных государственных границ СССР прошло три этапа.

В период 1929-1938 годы вдоль западной границы СССР были созданы 13 укрепрайонов, в том числе на территории Беларуси в ЗапОВО - Полоцкий, Минский и Мозырский. В 1938 и 1939 годах вдоль западных границ СССР началось строительство еще 8 укрепленных районов. На территории Беларуси в этот период создавался Слуцкий УР. В сумме Полоцкий, Минский, Мозырский и Слуцкий укрепрайоны имели 876 долговременных сооружений, в основном - пулеметных. Система укреплений, построенных вдоль западной границы СССР в период 1926-1939 годов, получила название "Линия Сталина".

После сентября - октября 1939 года западная граница СССР изменила свои очертания и переместилась на запад. "Линия Сталина" оказалась в тылу, на старой границе. Поскольку руководством страны было принято решение об усилении новой границы, все строительные работы были свернуты, в большинстве сооружений все вооружение было демонтировано, а сами объекты законсервированы.

В связи с обострением международной обстановки в 1940-1941 годах руководство республики и командование Западного особого военного округа большое внимание уделяли инженерному оборудованию территории Беларуси, особенно Белостокского выступа. Планировалось построить четыре укрепрайона: Гродненский, Осовецкий, Замбровский и Брестский. Каждый УР имел протяженность от 80 до 180 км и глубину обороны от 3 до 8 км. Передний край оборонительного рубежа обычно проходил в 2-8 км от государственной границы.

Генеральным планом оборонительного строительства предусматривалось в 1940-1941 годах завершить постройку и оборудование первой полосы обороны и опорных пунктов укрепрайонов. В последующие годы намечалось построить вторые полосы и окончательно оборудовать законсервированные укрепрайоны второй линии (Полоцкий, Себежский, Минский, Слуцкий и Мозырский), которые были построены на старой границе и находились в 200-320 км от первой полосы обороны.

Население Беларуси в своем большинстве не только с пониманием относилось к принимаемым мерам, но и активно участвовало в строительстве оборонительных объектов. За непродолжительное время после воссоединения западнобелорусских регионов с БССР была проведена огромная по масштабам работа по укреплению западных рубежей страны. На сооружение укрепрайонов были привлечены комсомольские батальоны, воинские части и местные жители.

Основу каждого УРа составляли узлы обороны и опорные пункты. Например, в полосе Гродненского УРа на линии обороны в 80 км, от Сопоцкина до Гонендза, необходимо было построить 28 опорных пунктов с 606 долговременными огневыми точками (ДОТ). Каждый ДОТ сооружался из железобетона, должен был иметь необходимое вооружение (пулеметы, орудия, минометы), запасы боеприпасов. Они оснащались средствами связи, установками фильтровентиляции, электрооборудования, запасами воды и продовольствия и могли представлять серьезную угрозу противнику. Однако к июню 1941 года из запланированных 1174 долговременных огневых точек было построено только 505, а оборудовано и вооружено 193, или только 38,4% от построенных укреплений. Разумеется, такое количество опорных пунктов не позволяло создать устойчивую систему обороны на западных рубежах Беларуси. К этому следует добавить, что и укомплектованность гарнизонов была неполной. Недостаточно внимания уделялось отработке вопросов взаимодействия гарнизонов УРов и войск. Совместные учения проводились крайне редко.

Ввиду незавершенности строительства, а также в силу ряда других причин новые укрепрайоны в июне-июле 1941 года не выполнили того предназначения, которое отводилось им в планах прикрытия государственной границы. Противнику на большинстве направлений удалось с ходу преодолеть их полосу.

Укрепленные районы на старой границе также не в полной мере были использованы для отражения вражеского наступления. "Нет никакого сомнения, - писал маршал Советского Союза И.X.Баграмян, - что если бы нам до полного ввода в строй новых укрепленных районов удалось сохранить боевую готовность старых укрепленных районов, то это неизмеримо повысило бы оборонительные возможности войск". Наглядным подтверждением этому могут служить упорные бои на линии старых укрепрайонов. Так, соединения 13-й армии с 25 до 28 июня 1941 года удерживали долговременные сооружения Минского укрепрайона, а дивизии 22-й армии, опираясь на Себежский и Полоцкий укрепрайоны, с 4 по 8 июля сдерживали наступление превосходящих сил противника.

К началу войны Западный особый военный округ, преобразованный 22 июня в Западный фронт, был одним из сильнейших военных округов в советских вооруженных силах. По данным, размещенным на сайте Национального архива Республики Беларусь, по состоянию на 1 июня 1941 года в округе числилось с учетом Пинской военной флотилии и призванных на военные учебные сборы 673 472 человека, имелось 2900 танков (2192 исправных), 14 264 орудия и миномета, 1923 самолета (из них 303 новых типов). Это составляло четверть войск, сосредоточенных в западных округах. По своему составу ЗапОВО уступал лишь Киевскому особому военному округу. На стыке Западного и Киевского округов базировалась Пинская военная флотилия (командующий контр-адмирал Д.Д.Рогачев).

В состав ЗапОВО входили армии: 3-я (штаб находился в Гродно, командующий генерал-лейтенант В.И.Кузнецов), 4-я (штаб в Кобрине, командующий генерал-майор А.А.Коробков), 10-я (штаб в Белостоке, командующий генерал-майор К.Д.Голубев), 13-я (штаб в Могилеве, командующий генерал-лейтенант П.М.Филатов).

К началу войны большинство частей, а также 13-я армия под командованием генерал-лейтенанта П.М.Филатова находились в стадии реорганизации, перевооружения и формирования. Значительная часть соединений была недоукомплектована личным составом, оружием и военной техникой.

Война застала войска ЗапОВО в следующем положении: наиболее боеспособные войска 10-й армии находились в Белостокском выступе вблизи границы в лагерях и казармах. Из внутренних районов округа (150-400 км от госграницы) к государственной границе выдвигались стрелковые корпуса: 2-й (100-я, 161-я стрелковые дивизии), 47-й (55, 121, 143-я стрелковые дивизии), 44-й (62-я и 108-я стрелковые дивизии), 21-й (17, 37, 50-я стрелковые дивизии). Управление 13-й армии продолжало оставаться в Могилеве. Части 30-й танковой дивизии проводили тактические учения, 42-я стрелковая и 22-я танковая дивизии готовились к учению, которое было отменено в последние часы перед началом войны. Зенитные артиллерийские части 4-й армии находились в окружном лагере под Минском. Непосредственно на границе, осуществляя ее охрану, находились только пограничные войска. Здесь же, не имея оружия, на строительстве укрепленных районов были заняты инженерные части и подразделения, а также выделенные для этих работ стрелковые войска из дивизий первого эшелона.

Не все было сделано и для обеспечения твердого управления армиями и поддержания непрерывной связи с ними. Для связи в войсках ЗапОВО до начала войны в основном использовались телеграфные и телефонные линии Наркомата связи. Опора на проводные средства оказалась ошибочной. Противник диверсионными группами нарушил проводную связь в первые часы боевых действий, а на многих участках даже задолго до них.

Таким образом, война застала объединения и соединения Западного особого военного округа в состоянии неполной боевой готовности. Группировка, определенная планом прикрытия, не была развернута. Это не обеспечивало прочной обороны госграницы, прикрытия мобилизации и развертывания главных сил округа. Общее состояние войск ЗапОВО оказало решающее влияние на неудачный исход первых оборонительных операций на территории Беларуси.-0-