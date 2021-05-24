ДОСЬЕ: Оборона Брестской крепости

С февраля 1941 года Германия начала переброску войск к границам Советского Союза. В начале июня от оперативных отделов западных приграничных округов и армий уже почти непрерывно шли донесения, свидетельствовавшие о том, что сосредоточение немецких войск у границ СССР закончено. Противник на ряде участков приступил к разборке поставленных им ранее проволочных заграждений и к разминированию полос на местности, явно готовя проходы для своих войск к советской границе. Крупные танковые группировки немцев выводились в исходные районы. Все свидетельствовало о скором начале войны.

В половине первого ночи 22 июня 1941 года в адреса командования Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого и Одесского военных округов была передана директива за подписью народного комиссара обороны СССР С.К.Тимошенко и начальника Генерального штаба Г.К.Жукова. В ней говорилось, что в течение 22-23 июня возможно внезапное нападение немецких войск на фронтах этих округов. Указывалось также, что нападение может начаться с провокационных действий, поэтому задача советских войск - не поддаваться ни на какие провокации. Однако далее подчеркивалась необходимость округам быть в полной боевой готовности, встретить возможный внезапный удар противника. Директива обязывала командующих войсками: а) в течение ночи на 22 июня скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе; б) перед рассветом рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать; в) все части привести в боевую готовность; войска держать рассредоточено и замаскировано; г) противовоздушную оборону привести в боевую готовность без дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по затемнению городов и объектов. Однако выполнить в полной мере это распоряжение западные военные округа не успели.

Мемориал начинается с главного входа в виде огромной звезды

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года вторжением групп армий "Север", "Центр" и "Юг" по трем стратегическим направлениям, нацеленным на Ленинград, Москву, Киев, с задачей за одну кампанию рассечь, окружить и уничтожить войска советских приграничных округов и выйти на линию Архангельск - Астрахань. Уже в 4.10 утра Западный и Прибалтийский особые округа доложили в Генеральный штаб о начале боевых действий немецких войск.

На Беларусь была направлена самая мощная группировка немецких войск - группа армий "Центр". По данным, размещенным на сайте Национального архива Республики Беларусь, на момент начала войны группа армий "Центр" включала 50 дивизий и 2 моторизованные бригады: непосредственно в боевых дивизиях 595 620 человек, 823 танка, 11 027 орудий и минометов при поддержке 1677 боевых самолетов. В течение первой недели войны количество дивизий было доведено до 60.

Замысел командующего группой армий "Центр", наступавшей на восточном стратегическом направлении, состоял в том, чтобы танковыми группировками нанести два сходящихся удара по флангам советских войск в Беларуси в общем направлении на Минск, окружить главные силы Западного особого военного округа (с 22 июня - Западного фронта) и уничтожить их полевыми армиями. В дальнейшем немецким командованием планировалось выходом подвижных войск в район Смоленска воспрепятствовать подходу стратегических резервов и занятию ими обороны на новом рубеже.

Гитлеровское командование рассчитывало, что внезапным ударом концентрированными массами танков, пехоты и авиации удастся ошеломить советские войска, сокрушить оборону и достичь решающего стратегического успеха уже в первые дни войны. Командование группы армий "Центр" сконцентрировало основную массу войск и боевой техники в первом оперативном эшелоне. На участках прорыва обороны была создана высокая оперативная плотность войск (средняя оперативная плотность составляла около 10 км на дивизию, а на направлении главного удара - до 5-6 км). Это позволило противнику достичь значительного превосходства в силах и средствах над советскими войсками на направлении главного удара.

Удар этой армады приняли на себя находившиеся в приграничной зоне войска Западного особого военного округа. Первыми в бой с передовыми частями противника вступили советские пограничники.

Героическая оборона Брестской крепости продолжалась с 22 июня по конец июля 1941 года.

Брестская крепость представляла собой целый комплекс оборонительных сооружений. Центральное из них - цитадель - пятиугольная замкнутая двухэтажная оборонительная казарма периметром 1,8 км, со стенами почти двухметровой толщины, с бойницами, амбразурами, казематами. Центральное укрепление находится на острове, образованном Бугом и двумя рукавами Мухавца. С этим островом мостами связаны три искусственных острова, образованные Мухавцом и рвами, на которых находились Тереспольское укрепление с Тереспольскими воротами и мостом через Западный Буг, Волынское - с Холмскими воротами и подъемным мостом через Мухавец, Кобринское - с Брестскими и Бригитскими воротами и мостами через Мухавец.

В день нападения Германии на Советский Союз в Брестской крепости дислоцировались 7 стрелковых батальонов и 1 разведывательный, 2 артиллеристских дивизиона, некоторые спецподразделения стрелковых полков и подразделения корпусных частей, сборы приписного состава 6-й Орловской Краснознаменной и 42-й стрелковой дивизий 28-го стрелкового корпуса 4-й армии, подразделения 17-го Краснознаменного Брестского пограничного отряда, 33-го отдельного инженерного полка, часть 132-го батальона войск НКВД, штабы частей (штабы дивизий и 28-го стрелкового корпуса располагались в Бресте). Части не были развернуты по-боевому и не занимали позиций на пограничных рубежах. Некоторые части или их подразделения находились в лагерях, на полигонах, на строительстве укрепрайона. К моменту нападения в крепости было от 7 до 8 тыс. советских воинов, здесь же жили 300 семей военнослужащих.

Площадь Церемониалов

С первых минут войны Брест и крепость подверглись массированным бомбардировкам с воздуха и артиллерийскому обстрелу. Штурмовала Брестскую крепость немецкая 45-я пехотная дивизия (около 17 тыс. солдат и офицеров) во взаимодействии с 31-й и 34-й пехотными дивизиями 12-го армейского корпуса 4-й немецкой армии, а также 2 танковые дивизии 2-й танковой группы Гудериана при активной поддержке авиации и частей усиления, имевших на вооружении тяжелые артиллерийские системы. Целью противника было, используя внезапность нападения, захватить цитадель и принудить советский гарнизон к капитуляции.

Перед началом штурма противник в течение получаса вел ураганный прицельный артобстрел крепости, передвигая шквал артогня каждые 4 минуты на 100 м вглубь крепости. Следом шли ударные штурмовые группы врага, которые согласно планам немецкого командования должны были к 12 часам дня 22 июня захватить укрепления. В результате артобстрела и пожаров большинство складов и материальная часть, многие другие объекты были уничтожены или разрушены, перестал действовать водопровод, прервалась связь. Значительная часть бойцов и командиров была выведена из строя, гарнизон крепости расчленен на отдельные группы.

В первые минуты войны в бой с противником вступили пограничники на Тереспольском укреплении, красноармейцы и курсанты полковых школ 84-го и 125-го стрелковых полков, находившихся у границы, на Волынском и Кобринском укреплениях. Их упорное сопротивление позволило утром 22 июня выйти из крепости примерно половине личного состава, вывести несколько пушек и легких танков в районы сосредоточения своих частей, эвакуировать первых раненых. В крепости осталось 3,5-4 тыс. советских воинов. Противник имел почти 10-кратное превосходство в силах.

Памятник пограничникам

В первый день боев к 9 часам утра крепость была окружена. Передовые части 45-й немецкой дивизии попытались с ходу овладеть крепостью. Через мост у Тереспольских ворот штурмовые группы врага прорвались в цитадель, захватили доминирующее над другими постройками здание полкового клуба (бывшую церковь), где сразу же обосновались корректировщики артиллерийского огня. Одновременно противник развил наступление в направлении Холмских и Брестских ворот, надеясь соединиться там с группами, наступавшими со стороны Волынского и Кобринского укреплений. Этот замысел был сорван. У Холмских ворот в бой с врагом вступили воины 3-го батальона и штабных подразделений 84-го стрелкового полка, у Брестских в контратаку пошли бойцы 455-го стрелкового полка, 37-го отдельного батальона связи, 33-го отдельного инженерного полка. Штыковыми атаками враг был смят и опрокинут.

Отступающих гитлеровцев плотным огнем встретили советские воины у Тереспольских ворот, которые к этому времени были отбиты у противника. Здесь закрепились пограничники 9-й погранзаставы и приштабных подразделений 3-й погранкомендатуры - 132-го батальона НКВД, бойцы 333-го и 44-го стрелковых полков, 31-го отдельного автобатальона. Они держали под прицельным ружейным и пулеметным огнем мост через Западный Буг, мешали противнику налаживать понтонную переправу через реку на Кобринское укрепление. Только немногим из прорвавшихся в цитадель немецким автоматчикам удалось укрыться в здании клуба и рядом стоящем здании столовой комсостава. Противник здесь был уничтожен на второй день. В последующем эти здания неоднократно переходили из рук в руки.

Тереспольские ворота

Почти одновременно ожесточенные бои развернулись на всей территории крепости. С самого начала они приобрели характер обороны отдельных ее укреплений без единого штаба и командования, без связи и почти без взаимодействия между защитниками разных укреплений. Оборонявшихся возглавили командиры и политработники, в ряде случаев - принявшие на себя командование рядовые бойцы. В кратчайший срок они сплотили силы и организовали отпор немецко-фашистским захватчикам.

К вечеру 22 июня противник закрепился в части оборонительной казармы между Холмскими и Тереспольскими воротами (позже использовал ее как плацдарм в цитадели), захватил несколько отсеков казармы у Брестских ворот. Однако расчет врага на внезапность не оправдался; оборонительными боями, контратаками советские воины сковали силы противника, нанесли ему большие потери.

Поздно вечером немецкое командование решило оттянуть из крепостных укреплений свою пехоту, создать за внешними валами блокадную линию, чтобы утром 23 июня вновь с артобстрела и бомбардировки начать штурм крепости. Бои в крепости приняли ожесточенный, затяжной характер, которого враг никак не ожидал. На территории каждого крепостного укрепления немецко-фашистские захватчики встречали упорное героическое сопротивление советских воинов.

На территории пограничного Тереспольского укрепления оборону держали воины курсов шоферов Белорусского пограничного округа под командованием начальника курсов старшего лейтенанта Ф.М.Мельникова и преподавателя курсов лейтенанта Жданова, транспортной роты 17-го погранотряда во главе с командиром старшим лейтенантом А.С.Черным совместно с бойцами кавалерийских курсов, саперного взвода, усиленных нарядов 9-й погранзаставы, ветлазарета, сборов физкультурников. Им удалось очистить от прорвавшегося противника большую часть территории укрепления, но из-за недостатка боеприпасов и больших потерь в личном составе удержать ее они не могли. В ночь на 25 июня остатки групп Мельникова, погибшего в боях, и Черного форсировали Западный Буг и присоединились к защитникам цитадели и Кобринского укрепления.

Монумент "Жажда"

На Волынском укреплении к началу военных действий размещались госпитали 4-й армии и 28-го стрелкового корпуса, 95-й медико-санитарный батальон 6-й стрелковой дивизии, находилась немногочисленная часть состава полковой школы младших командиров 84-го стрелкового полка, наряды 9-й погранзаставы. В черте госпиталя оборону организовали батальонный комиссар Н.С.Богатеев, военврач 2-го ранга С.С.Бабкин (оба погибли). Ворвавшиеся в госпитальные здания немецкие автоматчики зверски расправлялись с больными и ранеными. Оборона Волынского укрепления полна примеров самоотверженности бойцов и медперсонала, сражавшихся до конца в развалинах зданий. Прикрывая раненых, погибли медсестры В.П.Хорецкая и Е.И.Ровнягина. Захватив больных, раненых, медперсонал, детей, 23 июня гитлеровцы использовали их в качестве живого заслона, погнав впереди атакующих Холмские ворота автоматчиков. "Стреляйте, не жалейте нас!" - кричали советские патриоты. К концу недели очаговая оборона на укреплении затухла. Некоторые бойцы влились в ряды защитников цитадели, немногим удалось пробиться из вражеского кольца.

Оборона требовала объединить все силы защитников крепости. 24 июня в цитадели состоялось совещание командиров и политработников, где решался вопрос о создании сводной боевой группы, формировании подразделений из воинов разных частей, утверждении их командиров, выделившихся в ходе боевых действий. Был отдан приказ №1, согласно которому командование группой возлагалось на капитана И.Н.Зубачева, его заместителем назначен полковой комиссар Е.М.Фомин. Практически они смогли возглавить оборону только в цитадели. Хотя командованию сводной группы не удалось объединить руководство боями на всей территории крепости, штаб сыграл большую роль в активизации боевых действий.

По решению командования сводной группы были предприняты попытки прорвать кольцо окружения. 26 июня пошел на прорыв отряд из 120 человек во главе с лейтенантом А.А.Виноградовым. За восточную черту крепости удалось прорваться 13 воинам, но они были схвачены врагом. Безуспешными оказались и другие попытки массового прорыва из осажденной крепости, пробиться смогли только отдельные малочисленные группы. Оставшийся маленький гарнизон советских войск продолжал сражаться с необыкновенной стойкостью и упорством.

Кольцевая казарма

Гитлеровцы методически целую неделю атаковали крепость. Советским воинам приходилось отбивать по 6-8 атак в день. Рядом с бойцами были женщины и дети. Они помогали раненым, подносили патроны, участвовали в боевых действиях. Фашисты пустили в ход танки, огнеметы, газы, поджигали и скатывали с внешних валов бочки с горючей смесью.

В полном окружении, без воды и продовольствия, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов гарнизон мужественно сражался с врагом. Только за первые 9 дней боев защитники крепости вывели из строя около 1,5 тыс. солдат и офицеров противника. К концу июня враг захватил большую часть крепости, 29 и З0 июня гитлеровцы предприняли непрерывный двухсуточный штурм крепости с использованием мощных авиабомб. 29 июня погиб, прикрывая с несколькими бойцами группу прорыва, А.М.Кижеватов. В цитадели 30 июня гитлеровцы схватили тяжелораненых и контуженых капитана Зубачева и полкового комиссара Фомина, которого фашисты расстреляли недалеко от Холмских ворот. 30 июня после длительного обстрела и бомбежки, завершившихся ожесточенной атакой, гитлеровцы овладели большой частью сооружений Восточного форта, захватили в плен раненых.

В результате кровопролитных боев и понесенных потерь оборона крепости распалась на изолированные очаги сопротивления. До 12 июля в Восточном форте продолжала сражаться небольшая группа бойцов во главе с П.М.Гавриловым, пока он, тяжело раненный, вместе с секретарем комсомольского бюро 98-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона, заместителем политрука Г.Д.Деревянко 23 июля не попали в плен.

Но и позже 20-х чисел июля в крепости продолжали сражаться советские воины. Последние дни борьбы овеяны легендами. К этим дням относятся надписи, оставленные на стенах крепости ее защитниками: "Умрем, но из крепости не уйдем", "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.07.41 г.". Ни одно из знамен воинских частей, сражавшихся в крепости, не досталось врагу.

Водружение знамени над Брестской крепостью, 1944 год

Противник вынужден был отметить стойкость и героизм защитников крепости. В июле командир 45-й немецкой пехотной дивизии генерал Шлиппер в "Донесении о занятии Брест-Литовска" сообщал: "Русские в Брест-Литовске боролись исключительно упорно и настойчиво. Они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к сопротивлению".

Защитники крепости - воины более чем 30 национальностей СССР - до конца выполнили свой долг перед Родиной, совершили один из величайших подвигов советского народа в истории Великой Отечественной войны. В послевоенные годы оборона Брестской крепости стала символом героизма, верности присяге и любви к Родине.

Звание Героя Советского Союза присвоено майору Гаврилову и лейтенанту Кижеватову. Около 200 участников обороны награждены орденами и медалями. 8 мая 1965 года крепости присвоено почетное звание "Крепость-герой".

С 1968 года на территории крепости велось строительство мемориального комплекса, который был торжественно открыт 25 сентября 1971 года. Сегодня мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" является одним из наиболее узнаваемых и посещаемых туристических объектов Беларуси. Здесь объединены места боев, руины, сохранившиеся сооружения крепости и музейные экспозиции.-0-

Свято-Николаевский гарнизонный собор