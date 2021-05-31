ДОСЬЕ: Оборона Минска

В первые дни Великой Отечественной войны жестокие бои разгорелись по всей линии советско-германского фронта. В удар по советским войскам Германия вложила основную мощь вермахта, развернув против Советского Союза в первом эшелоне 77% своих пехотных дивизий, 90% танковых, 94% моторизованных дивизий и 100% самолетов, оставив в резерве до 12% имевшихся сил и средств.

В группировке советских войск 43% дивизий были включены в состав армий первого эшелона (против 77% у противника), 25% входили в состав вторых эшелонов округов (фронтов) и 32% составляли резерв Главного командования.

Обе стороны задействовали главные силы, но у советского командования они были развернуты на фронте до 2800 км и в глубину до 500 км. Рассредоточение на большом пространстве такой стратегической группировки не обеспечивалось своевременным развертыванием и оперативно-стратегическим взаимодействием и позволяло противнику громить ее по частям.

Сильные огневые удары, которые нанес вермахт в первые часы войны, привели к большим людским потерям, а также потерям техники и вооружения в противостоящих частях Красной армии. Налеты немецкой авиации на штабы и узлы связи, действия вражеских диверсантов нарушили управление войсками. Все это дало возможность немецким войскам на многих участках быстро преодолеть сопротивление передовых частей Красной армии и устремиться вперед.

Ожесточенные бои завязались на Западном фронте (командующий - генерал армии Д.Г.Павлов), который прикрывал территорию Беларуси. В его состав входили 3-я армия под командованием генерал-лейтенанта В.И.Кузнецова, 10-я армия генерал-майора К.Д.Голубева, 4-я армия генерал-майора А.А.Коробкова, 13-я армия генерал-лейтенанта П.М.Филатова.

Уже к вечеру 22 июня передовые танковые части противника заняли Кобрин и продвинулись вглубь территории Беларуси до 60 км. К исходу первого дня войны обозначилась угроза глубокого охвата танковыми соединениями противника обоих флангов Западного фронта.

На направлении главного удара группы армий "Центр" оказалась столица Беларуси город Минск. Согласно плану "Барбаросса" перед немецкими войсками стояла задача силами двух ударных группировок с северо-запада и юго-запада стремительно наступать по сходящимся направлениям на столицу Беларуси, чтобы окружить и уничтожить советские войска между Минском и Белостоком.

Уже в первые дни войны вражеская авиация подвергла город, в котором проживали 270 тыс. жителей, массированным бомбардировкам. Особенно пострадал Минск от налетов 24 июня. Город был полностью разрушен, выведены из строя водопровод, электросеть, повреждены подъездные железнодорожные пути, уничтожена часть подвижного состава.

В этих сложных условиях в городе проходила эвакуация, райвоенкоматы проводили мобилизацию в Красную армию. В результате в войска были направлены почти 27 тыс. человек рядового и командного состава, передано более 700 автомашин и тракторов, около 20 тыс. лошадей и др. В ряды защитников города вливались минчане-добровольцы. Из числа призванных был сформирован 1-й Минский запасной полк численностью около 10 тыс. человек. Истребительные отряды и боевые рабочие дружины были созданы во всех районах столицы.

Большую помощь Красной армии в укреплении линии обороны оказывало местное население. Жители близлежащих деревень, городов Минска, Дзержинска, Заславля участвовали в строительстве оборонительных сооружений, подвозили боеприпасы, снабжали продовольствием. Добровольцы ремонтировали взлетную полосу аэродрома, вели борьбу с вражескими десантниками.

Бои за Минск завязались 25 июня, когда части 3-й и 2-й немецких танковых групп прорвались к ближайшим подступам к городу. К концу следующего дня они переросли в ожесточенное сражение.

Оборона Минска велась с 25 по 28 июня войсками 44-го (комдив В.А.Юшкевич) и 2-го (генерал-майор А.Н.Ермаков) стрелковых корпусов 13-й армии Западного фронта.

На западе от Минска оборонительный рубеж проходил в полосе практически полностью разукомплектованных оборонительных сооружений Минского укрепрайона по линии Стайки - Заславль - Красное - Дзержинск - Кукшевичи. На правом фланге участок протяженностью около 50 км занимала 64-я стрелковая дивизия (полковник С.И.Иовлев) с 49-м корпусным артполком (полковник А.В.Мельников), на левом - около 40 км - 108-я стрелковая дивизия (генерал-майор А.И.Мавричев) 44-го стрелкового корпуса.

С юга на стыке Минского и Слуцкого укрепрайонов находился 20-й механизированный корпус (генерал-майор А.Г.Никитин). С севера Минск прикрывал 2-й стрелковый корпус. В его состав вошли 100-я (генерал-майор И.Н.Русиянов) и 161-я (полковник А.И.Михайлов) стрелковые дивизии. 100-я дивизия с начала войны выполняла спецзадание штаба Западного фронта по охране Минска, 161-я - находилась в резерве.

Утром 26 июня в район железнодорожной станции Ждановичи из района Молодечно вышел штаб 13-й армии. 27 июня командующий 13-й армией генерал-лейтенант Филатов подчинил себе войска 44-го и 2-го стрелковых корпусов и возглавил оборону Минска.

На четыре советские стрелковые дивизии наступали две танковые и одна моторизованная дивизия 3-й немецкой танковой группы (генерал Гот) с северо-запада и две дивизии 2-й танковой группы (генерал Гудериан) с юго-запада.

25 июня начались бои в Минском укрепрайоне на участке Рогово - Заславль - Красное. Передовые части 3-й немецкой танковой группы, которые наступали в этом направлении, были задержаны, отбиты все атаки, которые они вели в течение дня.

К концу дня сводный отряд разведчиков 64-й и 108-й стрелковых дивизий (майор Я.В.Чумаков) в лесу возле деревни Шелухи на запад от Радошковичей разгромил оперативную группу штаба немецкого механизированного корпуса. Был убит генерал, захвачены ценные особо секретные оперативные документы - планы группы армий "Центр", взяты пленные.

На рассвете 26 июня фашистская авиация нанесла массированный удар по боевым порядкам 64-й стрелковой дивизии 44-го стрелкового корпуса, затем последовала артиллерийская подготовка. Вслед за этим на советские позиции двинулись танки. Попытка врага с ходу прорвать оборону 64-й стрелковой дивизии провалилась.

Особенно напряженные бои развернулись 26 и 27 июня в районах Дзержинска, Заславля, Старого Села, Ашнарова, Рогова и др. Враг бросил в бой крупные силы танков и мотопехоты против подразделений 64-й дивизии. Многие населенные пункты по нескольку раз переходили из рук в руки.

Встретив упорное сопротивление советских войск в центре, гитлеровцы повернули ударные силы в обход Минска, на Острошицкий Городок, намереваясь прорваться с северо-востока. На их пути встали части 100-й и 161-й стрелковых дивизий 2-го стрелкового корпуса. 100-я дивизия занимала оборону на рубеже Острошицкий Городок - Караси. Отбивая многочисленные атаки, 100-я дивизия при поддержке 161-й стрелковой дивизии 27 июня перешла в наступление и отбросила противника на 10-14 км. Только к вечеру ценой больших потерь врагу удалось занять прежние позиции.

28 июня командир 2-го стрелкового корпуса Ермаков, чтобы не попасть в окружение, отдал приказ отойти за реку Волма и занять оборону на фронте Волма - Смиков - Остров.

Возле деревни Казеково в тяжелом бою воины 30-го стрелкового полка 64-й дивизии задержали продвижение танковых частей противника. Немецкие танки обошли этот очаг сопротивления и прорвались к Острошицкому Городку.

В небе над Минском мужественно сражались советские летчики. 26 июня экипаж капитана Н.Ф.Гастелло принял решение направить свой подбитый самолет на скопления вражеской техники. За время оборонительных боев в Беларуси этот подвиг повторили многие советские летчики.

Силы были неравные. Мужественно оборонявшиеся войска 13-й армии не смогли удержать столицу Беларуси. Во второй половине дня 28 июня фашистские танки, прорвав оборону на стыке 64-й и 100-й дивизий, ворвались в Минск. Бои продолжались на улицах горящего города.

Обескровленные тяжелыми боями подразделения 64-й и 108-й стрелковых дивизий продолжали бои на улицах города в полном окружении, и только по приказу командующего 3-й армии генерал-лейтенанта Кузнецова, который вышел с группой командиров штаба в расположение 108-й стрелковой дивизии, в ночь на 2 июля прорвали кольцо окружения в юго-восточном направлении.

В ходе боев под Минском немецкие генералы Гудариан и Гот понесли большие потери в боевой технике и живой силе. Только танков было сожжено более 100 и более 200 подбито.

Значительные потери, понесенные немецко-фашистскими войсками в боях под Минском, сказались на темпах их продвижения к Днепру. Оборонительные бои за белорусскую столицу задержали крупные силы врага на четверо суток, приковав к себе значительную часть группировки "Центр", чем во многом способствовали срыву гитлеровского плана "молниеносной войны".

Трем дивизиям, защищавшим белорусскую столицу, в числе первых присвоены почетные звания гвардейских: 100-я стала 1-й гвардейской, 161-я - 4-й гвардейской, 64-я - 7-й гвардейской.-0-