ДОСЬЕ: Смоленское сражение

Одно из крупнейших сражений начального периода Великой Отечественной войны - Смоленское сражение - развернулось на землях восточной части Беларуси и Смоленской области с 10 июля по 10 сентября 1941 года.

Смоленская битва - это комплекс оборонительных и наступательных действий войск Западного (командующий маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко), Резервного (генерал армии Георгий Константинович Жуков), Центрального (генерал-полковник Федор Исидорович Кузнецов, с августа генерал-лейтенант Михаил Григорьевич Ефремов) и Брянского (генерал-лейтенант Андрей Иванович Еременко) фронтов с целью не допустить прорыва немецко-фашистских войск к Москве.

В ходе Смоленской битвы большое значение имели боевые действия Красной армии и на территории Беларуси, в том числе по обороне Могилева и Гомеля, Рогачевско-Жлобинская операция и другие. Ожесточенные сражения с противником на территории Беларуси шли днем и ночью. Советские войска героически сдерживали натиск гитлеровских полчищ.

В связи с неблагоприятным ходом приграничных сражений 1941 года советское Главное командование, чтобы остановить продвижение противника на смоленско-московском направлении, стало с конца июня развертывать на рубеже среднего течения Западной Двины и Днепра, от Краславы до Лоева, войска 2-го стратегического эшелона, которые в начале июля были включены в состав Западного фронта, прикрывавшего данное направление. Однако из 48 дивизий этих армий к началу Смоленского сражения заняли позиции только 37, но и они не успели создать прочную оборону; к тому же им приходилось действовать на широком фронте от Идрицы до Речицы (в среднем на каждую дивизию приходилась полоса шириной 25-30 км).

К началу наступления на Смоленском направлении войскам Западного фронта противостояла группа армий "Центр", превосходившая их численно, в артиллерии и самолетах в два раза, в танках - в четыре раза. 8 июля немецко-фашистское командование поставило группе армий "Центр" задачу окружить советские войска, оборонявшие рубеж Западной Двины и Днепра, овладеть Оршей, Смоленском, Витебском и открыть кратчайший путь на Москву. К 10 июля подвижные соединения группы армий "Центр" вышли на Днепр и Западную Двину.

Наступление немецко-фашистских войск началось 10 июля. В первом эшелоне группы армий "Центр" действовали 28 дивизий, которые насчитывали около 429 тыс. человек, 1040 танков, более 6600 орудий и минометов. Их поддерживали свыше тысячи истребителей и бомбардировщиков. На 800-километровом фронте, от Себежа до Рогачева, враг встретил активное противодействие войск Западного фронта. Основной костяк войск Западного фронта, действовавший в районе Орши и Смоленска, составляли силы 20-й и 16-й армий. Оршу упорно и стойко обороняли части 73-й стрелковой дивизии под командованием полковника Александра Ивановича Акимова. Личный состав этого соединения в течение нескольких суток отбивал атаки гитлеровцев.

Твердое противодействие наступающему противнику было оказано на участке Шклов - Могилев - Быхов. Важной составной частью Смоленского сражения явилась героическая оборона Могилева, вошедшая яркой страницей в летопись подвига, совершенного воинами Красной армии и трудящимися в эти трудные дни войны.

Намного сильнее, чем предполагал враг, оказалось сопротивление советских войск и в юго-восточных районах Беларуси. Ожесточенный характер носили бои в районе Бобруйска - Рогачева - Жлобина, а также за Гомель. Утром 13 июля части 63-го корпуса начали форсировать Днепр. Это наступление было настолько неожиданным для противника, что вначале он не оказывал организованного сопротивления. Только с помощью переброшенных в этот район резервов фашисты сумели закрепиться на западном берегу реки Друть.

По характеру боевых действий и содержанию выполнявшихся задач Смоленское сражение делится на четыре этапа.

На первом этапе сражения (10-20 июля) немецко-фашистские захватчики прорвали оборону Западного фронта на его правом крыле и в центре, продвинулись на 200 км, окружили Могилев и захватили Оршу, Смоленск, Ельню, Кричев. На левом крыле фронта 21-я армия во главе с Федором Исидоровичем Кузнецовым вела наступление на бобруйском направлении, силами 63-го стрелкового корпуса освободила Рогачев, Жлобин и сковала на длительное время главные силы 2-й армии противника.

На втором этапе (21 июля - 7 августа) советское командование предприняло попытку организовать на западном направлении контрнаступление, использовав войска Фронта резервных армий. Для этой цели были созданы армейские оперативные группы 29-й, 30-й, 28-й, 24-й армий и генерал-майора Константина Константиновича Рокоссовского, переданные в состав Западного фронта. Они нанесли удары из районов Белого и южнее его, Ярцева и Рославля по сходящимся направлениям на Смоленск с задачей во взаимодействии с 16-й и 20-й армиями разгромить противника севернее и южнее города.

В ходе боевых действий образовались два основных очага борьбы: один - в районе Смоленска и Ельни, другой - на реке Сож и в междуречье Днепра и Березины. В связи с этим 24 июля из 13-й и 21-й армий левого крыла Западного фронта и выдвинутой 1 августа из резерва 3-й армии был образован Центральный фронт под командованием генерал-полковника Кузнецова, с августа генерал-лейтенанта Ефремова. Хотя в ходе контрнаступления смоленскую группировку противника разгромить не удалось, советские войска сорвали наступление группы армий "Центр" на Москву, помогли 20-й и 16-й армиям прорвать кольцо окружения.

Уже к 23 июля танковые и моторизованные соединения группы армий "Центр" потеряли около 50%, а пехотные - около 20% своего состава. 30 июля немецко-фашистские войска вынуждены были перейти на московском направлении к обороне.

На третьем этапе (8-21 августа) центр боевых действий переместился на юг. 8 августа в наступление против Центрального фронта перешли 2-я полевая армия и 2-я танковая группа противника. С утра 12 августа после сильной артиллерийской и авиационной подготовки противник перешел в наступление на участках 21-й и 13-й армий. Начались ожесточенные бои по всему фронту. Фашистские корпуса, имея значительное численное превосходство, начали теснить наши части, пытаясь окружить основную группировку 21-й армии в районе Довск - Рогачев - Жлобин.

Противник вводил в сражение все новые силы, ожесточенно бомбил наши войска с воздуха. К исходу 13 августа до 50 фашистских танков ворвались в Костюковичи, но их дальнейшее продвижение остановили части Красной армии и костюковичский истребительный батальон. Силы оказались слишком неравными, 14 августа наши войска оставили Костюковичи, а днем позже - Хотимск.

Советские войска были вынуждены отходить в юго-восточном и южном направлениях. 16 августа для прикрытия брянского направления был образован Брянский фронт под командованием генерал-лейтенанта Еременко в составе 13-й и 50-й, а с 25 августа - также 3-й и 21-й армий.

16 августа войска Западного фронта, 24-я и 43-я армии Резервного фронта, созданного 30 июля под командованием генерала армии Жукова, предприняли наступление против духовщинской и ельнинской группировок противника и нанесли врагу под Ельней тяжелое поражение.

18 августа войска Центрального фронта вели тяжелые бои на всех направлениях. Ожесточенные сражения развернулись за районный центр Ветку. Он несколько раз переходил из рук в руки. Только после того как гитлеровцы подтянули свежие силы, советские войска были вынуждены на этом участке отойти в леса севернее Добруша.

21-я армия, оборонявшая Гомель, сдерживала натиск врага до 21 августа. В обороне Гомеля активно участвовали все его жители. Еще к началу августа было сформировано 18 отрядов народного ополчения общей численностью 6700 человек. Действовало несколько истребительных батальонов. Центральный фронт 25 августа был упразднен.

Героическая эпопея более чем двухмесячных боев Красной армии на гомельском направлении оказала влияние на дальнейший ход военных действий.

На четвертом этапе (22 августа - 10 сентября) войска Брянского фронта пытались фланговыми ударами сорвать наступление части сил группы армий "Центр" в тыл Юго-Западного фронта, но безуспешно. Проведенная в полосе фронта с той же целью воздушная операция, в количестве 460 самолетов, также не дала ожидаемого результата. 1 сентября под Смоленском 30-я, 19-я, 16-я и 20-я армии Западного фронта вновь перешли в наступление, но оно не получило развития. К 8 сентября в районе Ельни 24-я армия Резервного фронта завершила разгром ельнинской группировки противника.

10 сентября войска Западного, Резервного и Брянского фронтов по приказу Ставки главнокомандующего перешли к обороне. Героическое сопротивление советских войск, которое развернулось на фронте до 650 км вширь и до 250 км вглубь, сорвало замыслы гитлеровского командования молниеносной войны против СССР. Советские войска нанесли тяжелый урон группе армий "Центр".

Впервые во Второй мировой войне немецко-фашистские войска были вынуждены перейти к обороне на главном направлении. Гитлеровское командование не рискнуло перебросить третью танковую группу для наступления на Ленинград.

Боевые действия в ходе Смоленского сражения носили ожесточенный характер, о чем свидетельствуют большие потери противоборствующих группировок. Советские фронты потеряли 760 тыс. человек, в том числе 486 тыс. человек убитыми. Танковые и моторизованные соединения группы немецких армий "Центр" потеряли до 50% личного состава и материальной части, а пехотные - до 20% своего состава. Для восполнения потерь в группу армий "Центр" в июле 1941 года было направлено более 150 тыс. человек. За этот месяц немецкое командование использовало почти половину своего стратегического резерва (10,5 дивизии из 24). К началу осени немцы были далеки от достижения тех целей, которые намечали.

Боевые действия на смоленско-московском направлении стали серьезным испытанием боеспособности Красной армии. Опыт оборонительных и наступательных операций фронтов и армий, многообразие боев в сложных условиях послужили уроком для всего личного состава от солдата до генерала. Они учились воевать.

Советское командование выиграло время для подготовки обороны Москвы и последующего разгрома врага в Московской битве в 1941-1942 годах.

Наиболее отличившимся соединениям было присвоено впервые введенное в советских вооруженных силах звание гвардейских. Уроженцам Беларуси Александру Ильичу Лизюкову и Кириллу Никифоровичу Осипову за совершенные подвиги в Смоленском сражении присвоено звание Героя Советского Союза.-0-