Доску почета открыли в БНТУ к столетию университета

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доску почета открыли в Белорусском национальном техническом университете к его 100-летию, передает корреспондент БЕЛТА.

В университете традиция заложена впервые. "Наши коллеги действительно работают очень активно, и это возможность отметить их ежедневный труд", - рассказал ректор БНТУ Сергей Харитончик.

На Доску почета занесены 64 фамилии - 32 работников вуза и стольких же студентов. "Это те, кто проявил себя в течение года и прославил наш университет в каком-то направлении - науке, образовании, спорте. У нас работает комиссия, рассматривающая поступившие заявки и объективно отбирающая лучших, тех, кто внес наибольший вклад, - отметил ректор. - Это очень почетно, когда фотография размещена на Доске почета. У многих наших сотрудников учатся дети в университете, и они будут гордиться, что их родители удостоены такой чести. Одновременно эта информация будет занесена в трудовую книжку каждого работника. То есть это останется на всю жизнь. Если, допустим, кто-то по каким-то причинам поменяет работу, то все будут видеть, что у него есть такая особенная награда".

Ректор БНТУ Сергей Харитончик открывает Доску почета лучших преподавателей университета

По словам Сергея Харитончика, лучшие студенты также будут гордиться, что занесены на Доску почета в ведущем техническом вузе страны. "Думаю, что эмоции, которые испытают во время награждения, они будут хранить всю жизнь. Возможно, кто-то из них станет ректором, кто-то будет работать в университете, будет хранить эти традиции и придумает что-то более интересное, нужное и новое", - подчеркнул он.

Доска почета располагается в главном корпусе университета напротив актового зала. "Это одно из наших центральных мест. Мероприятий в актовом зале, как правило, в течение года проходит много. И на протяжении года многие смогут увидеть, кто у нас в университете лучший", - добавил ректор.

Торжественный старт юбилейных мероприятий к столетию БНТУ был дан 7 декабря - открылись выставки, именные лаборатории и кафедры, музейная экспозиция. Одним из самых ярких станет программа 9 декабря. В этот день начнет работать выставка инновационной продукции предприятий - заказчиков кадров, будет открыта скульптурная композиция "Кристалл знаний" и заложена символическая капсула времени с посланием потомкам.

Кульминация юбилейных мероприятий придется на 10 декабря. В этот день состоится торжественное собрание трудового коллектива, ректор примет поздравления, встретится с официальными делегациями. В планах - расширенное заседание совета БНТУ с участием почетных гостей, представителей государственного аппарата, выдающихся ученых, предпринимателей и руководителей крупных промышленных предприятий Беларуси, стран СНГ и всего мира.-0-

Первый проректор БНТУ Георгий Вершина открывает Доску почета лучших студентов университета

Доска почета лучших преподавателей БНТУ

Первый проректор БНТУ Георгий Вершина и ректор БНТУ Сергей Харитончик

Во время торжественной церемонии открытия Доски почета

Фото Андрея Покумейко