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Досрочная выплата пенсий начнется с 4 мая

Общество 03.05.2019 | 12:57
Фото из архива
Фото из архива

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочная выплата пенсий начнется с 4 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Белпочты".

Пенсия и пособия за 7 мая начнут выплачивать с 4 мая во всех отделениях почтовой связи страны. Выплата пенсий за 9 мая начнется в ОПС Минска с 4 мая, в остальных ОПС - 8 мая.

7 и 9 мая будут работать только дежурные ОПС.

О режиме работы ОПС можно узнать в cаll-центре "Белпочты" по номеру 154. Режим работы call-центра: понедельник-пятница - с 9.00 до 20.00, суббота, воскресенье - с 9.00 до 17.00, 7 и 9 мая - с 9.00 до 17.00.-0-

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пенсии, почта
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