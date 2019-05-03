3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочная выплата пенсий начнется с 4 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Белпочты".

Пенсия и пособия за 7 мая начнут выплачивать с 4 мая во всех отделениях почтовой связи страны. Выплата пенсий за 9 мая начнется в ОПС Минска с 4 мая, в остальных ОПС - 8 мая.

7 и 9 мая будут работать только дежурные ОПС.

О режиме работы ОПС можно узнать в cаll-центре "Белпочты" по номеру 154. Режим работы call-центра: понедельник-пятница - с 9.00 до 20.00, суббота, воскресенье - с 9.00 до 17.00, 7 и 9 мая - с 9.00 до 17.00.-0-