Досрочная выплата пенсий за 7 ноября началась в Беларуси

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочная выплата пенсий за 7 ноября началась сегодня в Беларуси. Такая информация размещена на сайте РУП "Белпочта", сообщает БЕЛТА.

Досрочная выплата пенсий (пособий) за 7 ноября уже началась в отделениях почтовой связи Минска, Могилева, Брестской и Витебской областей.

В среду, 6 ноября, получить пенсии (пособия) можно будет во всех отделениях почтовой связи в Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.

В четверг, 7 ноября, будут работать только дежурные отделения почтовой связи.

О режиме работы отделений можно узнать в контакт-центре "Белпочты" по номеру 154.-0-