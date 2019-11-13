Досрочно голосовать пока идут в основном люди старшего возраста - наблюдатель

13 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Выборы - одно из значимых событий, которые формируют жизнь гражданина и всей страны, нельзя оставаться в стороне от этого. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась наблюдатель избирательного участка №2 в Могилеве Лариса Джафарова.

Она аккредитована как наблюдатель от профсоюзной организации работников образования и науки. "Это вторая избирательная кампания, в которой я наблюдатель. В первый раз в таком статусе работала на этом же участке на выборах в местные Советы депутатов, - поделилась женщина. - Тогда все прошло без каких-либо сложностей. Думаю, и в этот раз будет так же".

По словам Ларисы Джафаровой, первый день досрочного голосования прошел на участке без внештатных ситуаций. "Большая часть голосующих - это люди старшего возраста. Выборы назначены на выходной день, и у многих могут быть планы: кто-то с внуками, кто-то закрывает дачный сезон. Именно так аргументировали свой выбор граждане, которые пришли проголосовать заранее. Никаких нарушений в ходе голосования не было", - рассказала наблюдатель.

Все наблюдатели проходили специальное обучение, они не имеют права вмешиваться в ход голосования, проводить агитационную работу. "Мы должны следить за тем, чтобы не было никаких нарушений. У нас большой участок, куда входят жители многоквартиных домов и частного сектора, но почти все друг друга знают. Потому избирательная кампания должна пройти в дружеской обстановке", - считает Лариса Джафарова.

Всего в Могилевской области от профсоюзных организаций аккредитованы 1 169 наблюдателей. На данный момент в Могилеве досрочно проголосовали 3,18%, по региону - 4,63%.-0-