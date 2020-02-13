Досрочно использовать семейный капитал на медуслуги хотят единицы - Минздрав

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января 2020 года многодетные семьи могут досрочно распоряжаться средствами семейного капитала в том числе и на получение некоторых медицинских услуг, однако они пока спросом не пользуются. К примеру, на стоматологические услуги было получено менее десятка заявок. Об этом сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА консультант отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси Елена Глушанина.

Досрочно использовать средства семейного капитала можно на приобретение медизделий и лекарств, которые не включены в республиканский формуляр, также лекарств и изделий в области кардиохирургии, неврологии, нейрохирургии и онкологии. "Из нововведений - использование средств семейного капитала на стоматологические услуги: протезирование зубов, дентальную имплантацию с последующим протезированием и ортодонтическую коррекцию прикуса. Также указом №345 предусмотрено, что после 18 лет средства семейного капитала можно использовать на любые виды платных медицинских услуг", - отметила Елена Глушанина.

По информации Минтруда и соцзашиты, на начало февраля в Беларуси было подано более 6 тыс. заявлений на досрочное распоряжение средствами семейного капитала. Из них более 95% - заявления по вопросам улучшения жилищных условий.

"Пока регистрируем единичные случаи обращения по части здравоохранения. Всего было получено не более восьми заявок на получение услуг в области стоматологии за счет досрочного распоряжения средств семейного капитала", - обратила внимание представитель Минздрава.

Для контроля за целевым использованием средств в области здравоохранения членам многодетных семей необходимо получить заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК) в госорганизации здравоохранения. Обращаться за получением медуслуг можно не только в государственные, но и в частные учреждения. После того, как сделан выбор в пользу определенной клиники, с нею необходимо заключить договор, который вместе с заключением ВКК направляется в банк для перечисления средств.

Программа семейного капитала действует с 2015 года. С 1 января 2020 года он устанавливается в размере Br22,5 тыс. и назначается при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024-го третьего или последующих детей. Использовать средства можно на улучшение жилищных условий, услуги в сфере образования, медицины, социального обслуживания, а также накопительную пенсию матери. За назначением семейного капитала нужно обращаться в местные исполнительные и распорядительные органы не только по месту жительства, но и по месту пребывания, а за распоряжением средствами - либо по месту назначения семейного капитала, либо в соответствии с регистрацией граждан по месту жительства (месту пребывания). Для семей, которые имеют право на назначение семейного капитала при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей до 31 декабря 2019 года, действует семейный капитал в размере $10 тыс. даже в случае, если обращение за ним последовало после 1 января 2020 года (срок обращения за назначением семейного капитала - 6 месяцев после появления третьего или последующего ребенка).-0-

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