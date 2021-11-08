Доставка гуманитарного груза из Китая планируется 10 ноября военным самолетом Ил-76

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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько 8 ноября в аэропорту Пекина подписал акт приема гуманитарной помощи от правительства КНР. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Китайской Народной Республике.
В гуманитарном грузе - вакцина против коронавирусной инфекции производства корпорации "Синофарм" (Vero Cell) в объеме 500 тыс. доз и шприцы в количестве 500 тыс. штук.
"Доставка гуманитарного груза планируется 10 ноября военным самолетом Ил-76. На борту также будет 1 млн доз аналогичной вакцины, приобретенной белорусской стороной в рамках коммерческой закупки", - отметили в белорусской дипломатической миссии.-0-