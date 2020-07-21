Доставка в больницу на вертолете - Караник рассказал о перспективах развития скорой помощи

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал в беседе с журналистами о том, каковы перспективные направления развития службы скорой медицинской помощи, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, служба скорой медпомощи в стране находится в стадии модернизации. На примере Минской области проходит тестирование единой информационной системы, планируется закупить 200 новых автомобилей, оснащенных соответствующим образом.

Продолжается и возрождение санитарной авиации, отметил Владимир Караник. Совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям проработана методика доставки пациентов вертолетом. "Чтобы в случае необходимости мы имели возможность забрать пациента, например, прямо с места ДТП", - пояснил он. Такая методика уже была опробована в июне. Пациента доставили из Гродно в Минск. Мужчину, пострадавшего в результате взрыва на подстанции в агрогородке Гожа, на геликоптере перевезли в столичную в больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Для подобных случаев есть специально подготовленная бригада, которая может подниматься в воздух и оказывать медицинскую помощь во время перелета.

В числе новых направлений министр назвал создание при стационарах приемных диагностических отделений - так называемых отделений неотложной помощи по аналогии с тем, как это работает в ряде других стран. Такие отделения будут иметь все диагностические возможности для постановки диагноза, оказания помощи и койки для временного пребывания в течение 12-24 часов. "Там будут проводить интенсивное обследование тех, кто не сможет получить помощь на уровне поликлиники или обратится сам, и принимать решение о переводе либо в стационар, либо на дальнейшее амбулаторное лечение под наблюдением врача общей практики в поликлинике по месту проживания", - отметил Владимир Караник.-0-