27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достижения БГУ в области науки представлены на симпозиуме "Университетское образование XXI века". Событие приурочено к 100-летнему юбилею ведущего вуза страны и направлено на демонстрацию вклада БГУ в развитие научной мысли Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками симпозиума стали министр образования Игорь Карпенко, председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич, первый заместитель председателя Президиума НАН Сергей Чижик, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук.

От имени Министерства образования БГУ с вековым юбилеем поздравил глава ведомства Игорь Карпенко. Он отметил роль вуза в становлении высшего образования, назвав его фундаментом, от которого берут начало многие вузы страны. "Сегодня университет крепок своими традициями, научными школами и производственным комплексом, откликается на современные тенденции и инновации в научной сфере", - подчеркнул министр. Он выразил благодарность всему коллективу БГУ за их труд, который позволяет оставаться системе образования стабильной, развиваться в интересах белорусского государства и общества.

В свою очередь ректор БГУ Андрей Король рассказал об истории становления научных школ, достижениях и научных открытиях ученых университета. ПО его словам, наука БГУ - целое научное сообщество страны, ведь от БГУ берет начало ряд университетов страны и Национальная библиотека Беларуси. Кроме того, Андрей Король отметил, что сегодня более 8 тыс. студентов вовлечены в исследования, что уже на этом этапе формирует их мировоззрение и призвание на всю жизнь. В завершение выступления ректор выразил надежду на продолжение заложенных традиций, а также поиск новой формулы для их связи с инновациями.

На открытии симпозиума состоялась церемония награждения членов коллектива БГУ в связи с празднованием 100-летнего юбилея вуза. Были вручены нагрудные знаки "Отличник образования", "100 лет БГУ", почетные грамоты и благодарности ГКНТ, почетные грамоты Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и награды "Заслуженный работник БГУ". Также состоялось награждение лауреатов конкурса премий имени В.И. Пичеты и А.Н. Севченко. В нынешнем году по случаю 100-летнего юбилея БГУ конкурс был организован в номинациях "Наука" и "Образование". Всего премий удостоены 14 представителей университета.

Программа мероприятия включала работу выставки "Научные достижения БГУ: от идеи до производства". Были представлены инновации различных подразделений БГУ по ряду научных направлений, среди которых достижения вуза в авиакосмической, медицинской, сельскохозяйственной и пищевой отраслях.-0-

Фото пресс-службы БГУ

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