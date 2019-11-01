Достойные условия труда и повышение зарплат способствуют закреплению врачей в отрасли - Караник

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достойные условия труда и повышение зарплат способствуют закреплению врачей в отрасли, таким мнением министр здравоохранения Владимир Караник поделился с корреспондентом БЕЛТА.

Доля врачей общей практики в Беларуси увеличилась до 74% В Бресте сегодня проходит IV Республиканская практическая школа врача общей практики. В мероприятии участвуют представители всех регионов страны - ведущие специалисты, руководители управлений здравоохранения, главные врачи учреждений, заведующие отделениями.

"Что касается удержания на рабочем месте и в системе, то здесь действительно предпринимаются очень большие шаги", - отметил Владимир Караник. Президент Александр Лукашенко во время посещения на этой неделе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, в частности, отметил, что будет продолжена работа по обеспечению жильем. При этом глава государства привел в пример введение в строй комплекса общежитий малосемейного типа для сотрудников РНПЦ и учреждений здравоохранения Минской области. Также он напомнил, что к 2025 году стоит задача по удвоению зарплаты медикам.

Министр также затронул вопрос аккредитации государственных организаций здравоохранения. "Будет создана система контроля, чтобы мы были уверены: если клиника аккредитована для оказания определенного вида помощи, значит, эта помощь оказывается в соответствии со стандартами и на том уровне, на котором это необходимо", - отметил Владимир Караник.

Кроме того, есть поручение главы государства обеспечить врачей современным оборудованием и создать достойные условия труда. По словам министра, это тоже очень важный фактор закрепления специалистов на рабочем месте. К слову, сейчас работают 92 компьютерных томографа, только в этом году было поставлено более 10 новых аппаратов. Часть ангиографов еще находится в процессе поставки.

"Главное - оснастить современным медицинским оборудованием и техникой врачей. Чтобы они имели самое современное оборудование, как в Германии, Израиле и так далее, - сказал Александр Лукашенко, посещая на этой неделе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. - И не дай бог, в следующем году где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника".-0-

Лукашенко поручил обеспечить медиков самым современным оборудованием "Главное - оснастить современным медицинским оборудованием и техникой врачей. Чтобы врачи имели самое современное оборудование", - сказал Александр Лукашенко.