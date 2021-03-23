Достопримечательности Минска 

В Минске так много достопримечательностей, что порой даже не все коренные жители о них знают! Мы расскажем о некоторых местах, которые обязательно стоит посетить в столице…

Памятник воинам-интернационалистам "Остров Мужества и Скорби"





В центре столицы, недалеко от станции метро "Немига" возле реки Свислочь (со стороны Троицкого предместья), находится памятный комплекс воинам-интернационалистам, которые погибли во время боевых действий в Афганистане в 1979-1989 годы. Называется данный мемориал "Остров Мужества и Скорби" (другое название "Остров слез").





Он был открыт в 1996 году. У входа в комплекс находится большой валун с иконой Божией матери. В центре располагается памятник, сделанный в виде часовни в стиле 19-го века. Четыре огромные фигуры из камня символизируют скорбящих женщин, которые ждут с войны своих сыновей и мужей. В руках у них фотографии родных. На арочном своде есть надпись: "Господи, мы дети твои", а сверху на куполе располагается крест с рубином. Специальные фонари освещают его снизу красным светом, как символ пролитой на войне крови. Внутри храма располагается четыре алтаря, на которых написаны имена погибших воинов. В центре заложена афганская земля. От земли до потолка внутри часовни натянуты металлические струны, гудящие на ветру, создавая эффект "плача". Неподалеку от часовни, на "Острове слез" находится памятник "Плачущего ангела", который скорбит о тех, кто пострадал во время боевых действий.

"Остров слез" является не только памятным мемориалом, но и местом встреч родственников погибших.





Мемориальный комплекс "Яма"

Во время Великой Отечественной войны, 19 июля 1941 года, в Минске был создан один из крупнейших лагерей в Европе для уничтожения евреев, в который были депортированы десятки тысяч узников из Австрии, Германии и других стран. К концу года в гетто проживало около 100 тысяч человек. 2 марта 1942 года нацисты расстреляли не менее 5 тысяч узников, большинство тел сбросили в большой овраг. На месте этой трагедии сегодня располагается мемориальный комплекс "Яма" в память жертв фашизма.

После войны в 1947 году здесь был установлен обелиск со словами на идише, которые написал поэт Хаим Мальтинский. Это первый памятник времен СССР, на котором официально разрешено было использовать идиш. В 1990-х годах около мемориала посажена аллея Праведников народов мира, посвященная сочувствующим белорусам, помогавшим евреям в военные годы. В 2000 году в комплексе появилась скульптурная композиция, которая называется "Последний путь". Этот памятник, который представляет собой группу обреченных и истощенных людей, спускающихся на дно ямы. Создавался он 8 лет вручную без использования строительной техники. Композиция из безликих, обреченных человеческих фигур, ожидающих смерти, создана в память о трагедии, в которой безжалостно были уничтожены десятки тысяч людей.

Монумент Победы

Памятник в честь победы в Великой Отечественной войне был открыт в 1954 году на Круглой площади, которая в 1958 году была переименована в Площадь Победы. В 1961 году генерал А.С. Бурдейный зажег перед обелиском вечный огонь.

Расположен сорокаметровый монумент, покрытый гранитом, в центре Минска, рядом со станцией метро "Площадь Победы". Грани постамента обелиска украшены горельефами из бронзы, которые создавали белорусские скульпторы: "Слава павшим героям" (З.Азгур); "Советская Армия в годы Великой Отечественной войны" (С. Селиханов); "9 мая 1945 года" (А. Бембель); "Партизаны Беларуси" (А. Глебов). Четыре венка около монумента обозначают четыре фронта.

Во время строительства метро, под землей памятника была создана галерея, которая переходит в мемориальный зал в честь погибших героев Советского Союза. В центре расположен венок с подсветкой, символизирующий Вечный огонь, над созданием которого работал художник В. Позняк. После реконструкции комплекса, которая проводилась в 2019-2020 годах, здесь расположили мультимедийный экран, новые информационные стенды. Размещена экспозиция документальных фото и картин белорусских художников на военную тематику.

Архитектурно-скульптурный комплекс "Минск - город герой"

Открытие мемориального комплекса в 1985 году было приручено к сорокалетию Победы над фашисткой Германией. 45 метровый обелиск, автором которого стал В. Занкович, располагается рядом с пересечением проспектов Машерова и Победителей в центре столицы, у входа в парк Победы. В верхней части монумента находится лавровая ветвь со звездой. В нижней части располагается мемориальная доска, на которой выгравирован текст указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1974 года о присвоении Минску почетного звания "Город-герой". Недалеко от обелиска располагается бронзовая статуя – образ Родины-матери, символизирующая Победу.

В 2014 году за памятником было построено новое здание музея истории Великой Отечественной войны. От центрального фасада здания музея сконструированы лучи, которые направлены в сторону обелиска, обозначающие салют Победы. Рядом с памятным комплексом ежегодно в Минске проходит парад в честь Дня Победы, а вечером запускают праздничный салют.





Мемориал "Колокол Нагасаки"

Памятник установлен на площади Независимости рядом с Красным Костелом. Официальное открытие мемориала состоялось в 2000 году. "Колокол Нагасаки", подаренный белорусскому народу католической епархией Нагасаки в память о ядерной катастрофе на Чернобыльской АЭС, является точной копией колокола "Ангел", который уцелел после атомной бомбардировки японского города Нагасаки 9 августа 1945 года.

Минский "Колокол Нагасаки" был подарен белорусскому народу католической епархией Нагасаки в память о ядерной катастрофе на Чернобыльской АЭС. Колокол, весом в 150 килограмм, отлит из бронзы с добавлением серебра. В основание памятника были заложены 5 капсул с грунтом из казахстанского Семипалатинска; с ядерного полигона на Новой Земле; из Фукусимы, Хиросимы и Нагасаки; из Припяти в Украине. Пятая капсула была привезена из штата Нью-Мексико. Земля была собрана из места, где проходили испытания первого в мире ядерного устройства в июле 45-го. Позже это устройство было материализовано в бомбу, сброшенную на Хиросиму.

Нулевой километр

Памятный знак, который был сооружен во время реконструкции Октябрьской площади, располагается в самом центре столицы перед зданием Дворца Республики. Другое название памятника "Гринвичский меридиан Беларуси". Торжественное открытие знака состоялось 2 июля 1998 года и было приурочено к празднику – Дню Независимости Республики Беларусь (3 июля). Данная достопримечательность обозначает начало всех дорог в Беларуси.

До создания этого памятного знака в виде пирамиды, километраж в Беларуси отсчитывали от Главпочтамта. "Нулевой километр" сделан из цельного куска гранита. Создавался знак в Португалии по проекту архитектора Армена Сардарова.

Ребра пирамиды расположены относительно сторон света, направления которых написаны на накладках знака. В основании находятся бронзовые плиты, на которых написаны расстояния до ближайших соседних государств, а также до других городов Беларуси. На каждой стороне пирамиды расположены медальоны. На одном из них изображена карта дорог Беларуси. На другом - на двух языках сделана надпись (на латинском "VIA EST VITA" и на белорусском "Дарога — гэта жыццё"). На третьем медальоне написаны строки из поэмы "Новая земля" Якуба Коласа: "Дарогi, вечныя дарогі!.. Няма канца вам, ні супыну, Вы жывы кожную часіну". На четвертом медальоне на белорусском языке написано: "Дарога — гэта Жыцце".

Площадь Якуба Коласа

Площадь расположена в центре столицы. Радом с ней находится Комаровский рынок, а также Белорусская государственная филармония. Формирование площади началось еще в 30-ых годах прошлого века, а свое современное название она получила после смерти известного белорусского поэта Якуба Коласа. Его произведения рассказывают о жизни белорусского народа целой эпохи. Своим творчеством писатель определил основные направления развития белорусской литературы.

В 1972 году к 90-летнему юбилею писателя на площади была установлена памятная композиция, которая состоит из трех скульптур. В центре находится памятник поэту, созданный народным художником СССР Заиром Исааковичем Азгуром, а с двух сторон от него воплощены его литературные герои: Дед Талаш и Сымон Музыка. Над скульптурами также работали архитекторы: Ю. Градов, Г. Заборский, Л. Левин.

Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси

Центральный ботанический сад был образован в 1932 году. Его площадь – 92 га. В коллекции сада насчитывается более 15 тысяч наименований растений. Также он является ведущим научным учреждением, самым крупным в стране центром по сохранению биоразнообразия живых растений.

На территории ботанического сада круглый год профессиональные биологи проводят большое количество разнообразных экскурсий: Биоразнообразие растительного мира (круглогодично); Увлекательный мир тропиков и субтропиков в экспозиционной оранжерее (круглогодично); Мир цитрусовых растений (ноябрь-январь); Обзорная экскурсия по Ботаническому саду (весна-осень); Хвойные и лиственные растения (весна-осень); Домашние друзья (круглогодично); Аптекарский огород (июль-август).

Кроме экскурсий на территории ботанического сада часто организовываются различные мероприятия: познавательные кресты, фестивали, выставки-ярмарки, концерты, фотосессии, праздничные программы и многое другое.

Парк Победы

Является одним из самых больших парков в городе Минске и популярным местом отдыха его жителей. Площадь составляет 200 га. Парк был открыт в 1945 году в честь победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. В 2013 году парку было присвоено название музейно-паркового комплекса "Победа".

Здесь организованы детские и спортивные площадки, оборудована набережная. В летний период работают прокаты велосипедов, лодок и катамаранов, а также многочисленные фонтаны. Самый мощный из них расположен на воде (имеет 38 струй, 16 из которых бьют на высоту до 30 метров). В Различных уголках парка оборудованы беседки с мангалами для приготовления шашлыка. У главного входа в зеленую зону со стороны пересечения проспектов Победителей и Машерова находятся Музей истории Великой Отечественной войны, а также 45-метровая стела "Минск — город-герой". Кроме того, в парке находится более 25 км пешеходных и почти 3 км велосипедных дорожек.

Особое место в Парке Победы занимает Птичий остров. Добраться до него можно по 60-ти метровому мосту. Густая растительность стала убежищем для большого количества обитающих здесь птиц.





Лошицкий парк

Впервые парк упоминается в 16 веке, когда на его территории появилась первая усадьба. До 21 века имение имело более 10 хозяев. Многие деревья здесь растут уже около 150-200 лет, среди которых встречаются двуствольные и даже трехствольные экземпляры.

Парк в 1988 году был объявлен памятником истории, культуры и архитектуры, и взят под охрану государства.

Еще одна особенность парка – на его территории насчитывается 32 разновидности почв и более 400 различных биологических видов (кустарников, деревьев, птиц и т.п.). Такое разнообразие объясняется тем, что 10 тысяч лет назад именно здесь проходила граница, на которой остановился последний ледник. Кроме большого разнообразия флоры и фауны посетители парка могут полюбоваться сохранившимися до наших дней строениями былого имения: каплицей, флигелем, мельницей и самой усадьбой.

Центральный детский парк имени Максима Горького

Парк расположен в центральной части города, рядом с площадью Победы. Основан он был в 1805 году губернатором Корнеевым и носил название Губернаторский сад. Современное название в честь великого писателя парку было присвоено в 1936 году. Сегодня Центральный детский парк имени Максима Горького, площадью 28 гектаров, является самым популярным местом для семейного отдыха.

Главный вход в парк украшает массивная шестиколонная арка, внутри на видном месте среди деревьев напротив Свислочи установлен памятник Максиму Горькому - бронзовая скульптура поэта.

На территории парка произрастает более 60 пород деревьев и кустарников, некоторым из которых более 120 лет. Для отдыха и развлечения посетителей здесь оборудованы комплексы с детскими площадками и аттракционами как для самых маленьких, так и для взрослых (главным и самым популярным из которых является "Колесо обозрения" 54 метра высотой). Также в парке расположен Минский планетарий с собственной обсерваторией, стадион, несколько кафе. Внутри парка проходит Главная минская велодорожка, а также протекает река Свислочь.

В летний период в этом красивом месте устраивают праздничные концерты, спортивно-развлекательные мероприятия и конкурсы, водные шоу, викторины, танцы и выставки.

Парк культуры и отдыха имени Челюскинцев

Парк Челюскинцев находится в центре города, рядом с одноименной станцией метро. Рядом с ним находятся еще две достопримечательности столицы: Детская железная дорога и Ботанический сад.

Парк был открыт в 1932 году на территории лесного массива "Комаровский лес" и назывался "Комаровский парк". Через два года ему было присвоено имя Челюскинцев в честь участников экспедиции по Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток на пароходе "Челюскин".

Территория парка 78 га, произрастают на ней около 22 тысяч деревьев. Здесь комфортно проводить время людям всех возрастов. В парке расположены аттракционы, веревочный городок, детская площадка, батуты, зона для любителей настольных игр, а также единственная в городе открытая танцевальная площадка.

Также в парке находится два памятника: памятник жертвам репрессий 1930-ых годов и братская могила расстрелянных в годы Великой Отечественной войны белорусов. В 1955 году на могиле установлен памятник – скульптура женщины в скорби.





Музей валунов

Музей валунов (другое название "Парк камней") находится в микрорайоне Уручье-2, рядом с лицеем Шугаева. Создан парковый комплекс в 1985 году учеными из Института геохимии и геофизики НАН РБ. Всего на территории парка находится 2134 камня. Особенностью Музея валунов является его внешний вид. В центре музея находится территория, которая называется "Центральный зал". Если посмотреть на данный участок с высоты птичьего полета, можно увидеть карту-схему территории Беларуси, только в уменьшенном масштабе. В 1989 году музей валунов объявлен памятником природы республиканского значения.

Группы камней, расположенные на территории карты, обозначают населенные пункты. Реки на "ландшафтной схеме" изображены в виде тропинок. Два больших водоема (озеро Нарочь и Заславское водохранилище) показаны на карте музея небольшими углублениями в виде своеобразных кратеров. Самые высокие холмы– это миниатюры самых крупных точек Беларуси – Дзержинской горы (346 м) и Лысой горы (342,7 м). Такого необычного вида "карта" Беларуси занимает 4,5 га, а площадь всей территории парка около 7 га.

Национальный художественный музей

Располагается музей в самом центре Минска, недалеко от метро "Октябрьская". Является ведущим музейным учреждением республики в области сбора, исследования, реставрации, пропаганды и экспонирования произведений национального и мирового художественного наследия. В Музее находится крупнейшее собрание белорусского и зарубежного искусства. Здесь союраны оригинальные работы Айвазовского, Шишкина, Репина, Сурикова, Васнецова, Верне, Рейсделя и многих-многих других талантливейших художников с мировым именем. В экспозиции, филиалах и фондохранилищах находится около 30 тыс. произведений, которые формируют более двух десятков разнообразных коллекций "Древнебелорусское искусство", "Белорусское искусство XIX в.", "Белорусское искусство XX в.", "Русское искусство XVIII - нач. XX в.", "Европейское искусство XVI - XX в.", "Искусство стран Востока XIV - XX в.", "50 шедевров" и другие. Помимо постоянных экспозиций в музее организовывают мастер-классы, лекции, тематические выставки.

Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура

Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура – это единственный в Беларуси монографический музей, основанный на базе Творческой мастерской Академии художеств СССР (отделение скульптуры) и личной мастерской художника. Заир Исаакович Азгур был выдающейся личностью. Белорусский скульптор, народный художник СССР, академик Национальной академии наук Беларуси является автором многочисленных портретов известных государственных деятелей, ученых, поэтов и писателей, общественных лидеров, героев Великой Отечественной войны и партизанского движения.

После смерти скульптора в 1995 году его семья передала дом-мастерскую государству для организации мемориального музея. В 1996 году был создан "Мемориальный музей З.И. Азгура", филиал Национального художественного музея Республики Беларусь.

Ворота Минска

Напротив входа в центральный железнодорожный вокзал на площади Свободы находятся Ворота Минска – две симметричных одиннадцатиэтажных здания в стиле сталинского классицизма, стилизованных под оборонительные башни древнего Минского замка. Они были построены в 1953 году по проекту ленинградского архитектора Б.Рубаненко и являются завершением пятиэтажных жилых домов. В вечернее время дополнительную красоту достопримечательности добавляет специальное освещение. Ворота Минска – первое, что видят гости столицы, приезжающие в город. На одной из башен располагается герб бывшей Белорусской Советской Социалистической Республики, а на другой – старинные немецкие часы, диаметр циферблата которых 3,5 метра, а длина минутной стрелки 1,69 метра.





Большой театр Беларуси

В историческом районе столицы, на площади Парижской Коммуны недалеко от станции метро "Немига" располагается Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь. Открытие театра состоялось в мае 1933 года. В настоящее время в его репертуаре насчитывается более 80 постановок опер и балетов среди которых есть и национальные и современные спектакли, а также шедевры мировой классики. За долгие годы существования театра в нем работали выдающиеся мастера балетного и оперного искусства, создавшие большое количество великолепных опер и балетов. Более 60 премьерных постановок было осуществлено в период с 2009 по 2019 год. В 2014 году Большому театру Беларуси была вручена памятная медаль ЮНЕСКО "Пять континентов". Коллектив главной музыкальной сцены страны удостоен престижной награды за вклад в мировую культуру. Большой театр Беларуси известен не только жителям страны, но и далеко за ее пределами.

Национальная библиотека Беларуси

Национальная библиотека Беларуси является главным книгохранилищем и интеллектуальным символом страны. Внешний вид 23-этажного здания напоминает огромный драгоценный камень, который в темное время суток подсвечивается яркой иллюминацией. В настоящее время библиотечный фонд составляет около 10 млн единиц хранения. Уникальное собрание национальных документов (издаваемых с начала 9-го века) является особенной ценностью библиотеки. Например, среди них в библиотеке хранится собрание Франциска Скорины – 10 выпусков Библии, положивших начало белорусскому книгопечатанию.

Национальная библиотека Беларуси предлагает посетителям большой перечень услуг: подбор литературы по теме, информационные услуги по договорам, определение публикационной активности автора, экспертиза книг и рукописей и многое другое. Также в библиотеке существуют виртуальные сервисы: центр правовой информации, справочная, читальный зал, а также центр по деятельности международных организаций. Особенностью библиотеки также является открытая обзорная площадка, расположенная в верхней части высотного фондохранилища Национальной библиотеки. На высоте 73 метров посетили могут насладиться великолепными видами столицы.

Троицкое предместье

К достопримечательностям Минска, несомненно, можно отнести Троицкое предместье. Это старинный квартал в центре столице на побережье реки Свислочь. На его территории находятся уникальные памятники прошлого. Красивые невысокие здания из камня, построенные в 19-ом веке, привлекают внимание своим внешним видом. Дороги в Троицком предместье вымощены из камня, улицы узкие и извилистые. Старинными зданиями на сегодняшний день можно не только полюбоваться снаружи.

Здесь расположены некоторые знаковые достопримечательности города Минска: филиал музея истории театральной и музыкальной культуры Беларуси под названием "Гостиная Владислава Голубка" .Также на территории предместья находится музей истории белорусской литературы, в котором хранятся уникальные коллекции рукописей, мемориальные вещи белорусских писателей, а также фотографии, редкие книги, документы, этнографические материалы и художественные произведения белорусских скульпторов и художников.

Также на территории предместья находится еще одно интересное здание – дом, в котором родился талантливый белорусский поэт Максим Богданович. В настоящее время в доме писателя находится музей. Недалеко от Дома-музея располагается книжный магазин "Вянок", стилизованный под книгарню XIX века. Название у магазина появилось не случайно. "Вянок" - именно так назывался единственный изданный при жизни сборник стихов Максима Богдановича.

Минский зоопарк

Зоопарк был открыт в 1984 году. На сегодняшний день в нем насчитывается более 400 видов экзотических животных и редких представителей фауны Беларуси. Комплекс содержит несколько экспозиций: "Экзотариум" (в котором представлены более 80 видов животных из тропических лесов бассейнов рек Амазонка и Ориноко); "Аквариум" (в котором содержатся около 200 видов рыб из пресных водоемов Африки, Южной Америки, Индонезии, рыбы-эндемики африканских озер Танганьика и Малави); "Удивительный мир террариума" (в котором содержатся более 70 видов пресмыкающихся, амфибий, насекомых и паукообразных).

На территории зоопарка расположен "Динопарк", на просторах которого представлены фигуры динозавров в реальную величину. Реалистичные экспонаты двигаются и издают звуки.

Еще одной достопримечательностью Минского зоопарка является Дельфинарий. Его посетители могут не только посмотреть представление, но и сфотографироваться и даже поплавать с дельфинами.





Кафедральный собор сошествия Святого Духа

Собор является главным храмом белорусского экзархата Русской Православной церкви. Расположен в историческом центре Минска рядом с рекой Свислочь, на возвышении недалеко от станции метро "Немига". Несколько веков назад здесь размещался православный Космодемьяновский монастырь, который сначала был передан униатам, а в 1633 году женскому римско-католическому ордену бернардинок. После пожара в 1642 году на этом месте возвели новый костел в стиле барокко - здание нынешнего собора. Позже был построен и весь монастырский комплекс. Храм представляет собой двухбашенную, трехнефную базилику, сделанную в стиле виленского (белорусского) барокко.

В 1870 году храм был освещен в честь Сошествия Святого Духа, при нем открыли мужской православный монастырь. После Октябрьской революции он был закрыт и разграблен. Во время Великой Отечественной войны в 1942 году богослужения возобновились и больше не прекращались. С 1961 года Свято-Духову храму присвоен статус кафедрального собора Минской епархии.

В наши дни в храме находится чудотворная икона Минской Божьей Матери, которую, по преданию, держал в руках князь Владимир, креститель Руси, а к ее написанию приложил руку сам апостол и евангелист Лука. Другие святыни, находящиеся в храме: мощи праведной Софии Слуцкой, мощи равноапостольной Марии Магдалины, мощи святителя Николая Чудотворца, мощи великомученицы Варвары, мощи мученика Вонифатия Тарсийского.

Храм‐памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших

Всехсвятская церковь – удивительной красоты церковь, построенная в форме шатра с пятью золотыми куполами с крестами высотой 74 метра. В основе шатра лежит число девять, образуемое восемью широкими гранями с геометрическим центром — его вершиной. Вместимость храма 1200 человек. Все изделия внутри храма (деревянные панели, иконостасы, церковная утварь и др.) выполнены вручную и являются своего рода произведениями искусства. Храм является памятником десяти миллионам белорусов, погибших во время военных действий и революциях. Уникальный объект в нижней части храма – Крипта. Ее аналогов нет во всем мире. Здесь хранится земля с полей всех великих сражений в защиту Отечества, а также с мест захоронений жертв репрессий.

Открытие храма состоялось в 2 июля 2010 года, накануне Дня Республики Беларусь. В этот день здесь состоялась торжественная церемония захоронения останков трех неизвестных солдат - воинов Отечественной войны 1812 года, Первой мировой войны и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Расположен в Минске, на пересечении улиц Калиновского и Всесвятской. Возле храма находится еще одна небольшая деревянная церковь, освященная в 2006 году в честь Святой Троицы.

Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии

Возведен он был благодаря монахам-иезуитам. Началось строительство храма в 1710 году, а в 10710 костел был освящен. За время существования храма его посещали Петр I, Иван Мазепа, Николай II, шведский король Карл XII. Церковь хранила в себе много святынь, например, 12 фигур апостолов, вырезанных из дерева. Современный облик костел принял только в 1732 году, когда возвели башни-звонницы. На момент постройки костел носил имя Иисуса, Марии и святой Варвары. Иезуитам он принадлежал до 1773 года. В 1798 году храм был переименован в честь Пресвятой Девы Марии и получил статус кафедрального собора. 21 октября 1997 года кафедральный собор Имени Пресвятой Девы Марии был торжественно повторно освящен. На сегодняшний день этот собор в стиле барокко является главным католическим храмом в столице.

Костел Святого Симеона и Святой Елены

Костел Святого Симеона и Святой Елены был построен Эдвардом Адамовичем Войниловичем (известным политическим и хозяйственным деятелем в начале 20-го века) в память о его рано умерших детях. Сына Симона называли в честь апостола Симона, а дочь - как святую Елену, мать римского императора Константина. Католический приходской храм, созданный в неороманском стиле, располагается в центральной части города Минска – на площади Независимости, недалеко от Дома правительства. В народе храм получил неофициальное название "Красный костел" из-за цвета кирпича и черепицы, из которой он сооружен. В освящении костела приняли участие почти все минские католические священники. В советские годы храм был разграблен, однако, несмотря на это, службы в нем продолжались. В 1990-ом году святыня была возвращена римско-католической церкви. В костеле сразу начались богослужения и в католическом, и во униатским обрядах, а также работы по возрождению и реставрации храма. На сегодняшний день "Красный костел" является памятником культуры и истории, который защищается законом Республики Беларусь.

Мы рассказали лишь о малой части достопримечательностей Минска. Но, на самом деле, в столице Беларуси несчетное количество интересных и памятных мест, которые будет интересно посетить….