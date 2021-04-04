Доступ к геостатистическому порталу для всех желающих будет бесплатным - Белстат

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к информационной системе "Геостатистический портал" для всех желающих будет бесплатным, сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Что касается геостатистического портала, сегодня это последняя новация в представлении статистических данных в мировом сообществе. - сказала Инна Медведева. - Он будет представлять собой наложение данных переписи (населения 2019 года. - Прим.БЕЛТА) на карту Беларуси". В дальнейшем, по словам председателя Белстата, предполагается внести в информационную систему данные по занятости населения, туризму, иные статистические данные с привязкой к конкретным территориальным единицам.

Инна Медведева уточнила, что доступ к информационной системе будет бесплатным для всех желающих. Это требование Всемирного банка, за счет гранта которого проводится данная работа.-0-