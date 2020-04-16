Доступ в интернет имеют 99% учреждений образования Беларуси

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ в интернет имеют почти все белорусские учреждения образования. Об этом сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Сегодня в Беларуси 99% всех учреждений образования имеют доступ в интернет. К использованию информационно-коммуникационных технологий готовы 85% педагогов помимо учителей информатики", - отметила Ирина Старовойтова.

Говоря об организации образовательного процесса с использованием таких технологий, она подчеркнула: работа с такими сервисами имеет много нюансов. Во-первых, предполагается большая самостоятельная работа учащихся, индивидуализация процесса. Некоторые вузы этот вопрос решили: они предоставляют доступ к репозиториям библиотек, что дает возможность использовать электронные форматы монографий, статей, книг и самостоятельно изучать темы. Во-вторых, трудоемко и преподавание с применением информационно-коммуникационных технологий: то, что раньше преподаватель рассказывал во время лекции, должно будет содержаться в письменном введении к дисциплине.

Если говорить об особенностях обучения в нынешних условиях, то замминистра отметила: в случае необходимости можно вносить изменения в учебные планы и переносить работы в лабораториях с использованием оборудования на более поздний срок.

В последние годы в стране активно ведется повышение квалификации педагогов в использовании ИКТ. "Отмечу, что только на базе Республиканского института высшей школы на специализированных курсах за последние несколько лет 1,5 тыс. преподавателей повысили свою квалификацию. Более того, в самих учреждениях образования организовано корпоративное обучение и система консультаций", - заключила Ирина Старовойтова.-0-

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Минобразования рассматривает механизм доплаты учителям, работающим дистанционно Начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова добавила, что в принципе сегодня можно многие дисциплины перевести на дистанционное обучение.

Вопросов с выставлением итоговых отметок в школе не возникнет - Минобразования "С учетом тех отметок, которые ребенок получит за выполненные задания, будет выставлена четвертная отметка. По итогам уже всех четвертей будет выставлена годовая отметка", - сказала начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

Школы будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий на удаленке "Каждое учреждение образования с учетом своих возможностей и специфики принимает решение о том, каким образом ребенок будет получать домашние задания, как и по каким каналам будет налажена обратная связь с учителем", - отметила Ирина Каржова.