Доступность объектов для людей с инвалидностью в Беларуси составляет 69% - Минтруда

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сегодняшний день доступность объектов Беларуси для людей с инвалидностью оценивается в 69%. Об этом сегодня сообщила журналистам начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Виктория Гречиха в пресс-центре БЕЛТА.

"Доступность объектов в стране составляет 69%. Но надо понимать, что эти проценты - обеспеченность именно элементами безбарьерной среды", - уточнила Виктория Гречиха. Она пояснила, что зачастую само понятие доступная, либо безбарьерная, среда ассоциируется только с обустройством пандуса, поручня, подъемного устройства, входа и выхода из здания. А внутри помещение не приспособлено, недоступно для использования. Либо же доступность среды обеспечивается только для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для имеющих иные нарушения все еще есть барьеры.

"За последние четыре года уже утверждено более 27 технических нормативно-правовых актов, чтобы устранить этот пробел. Более того, Минтруда совместно с Минстройархитектуры разработало методические рекомендации по определению доступности объектов. Определен конкретный перечень элементов безбарьерной среды, при наличии которых объект может считаться доступным для людей с инвалидностью", - добавила Виктория Гречиха.

К таким элементам, помимо перечисленных выше пандусов, подъемников и поручней, относятся лифты, санузлы, парковки, тактильные направляющие, шрифт Брайля, речевые информаторы и многое другое. Также важны доступность информации, транспорта, улично-дорожной сети, парков и скверов - все это необходимые условия для социализации людей с инвалидностью.

Начальник управления напомнила о том, что в Беларуси подготовлен проект закона о правах инвалидов и их социальной интеграции, которым как раз предусматривается комплексный подход к безбарьерной среде. Проект принят депутатами Палаты представителей Национального собрания в первом чтении 4 июня этого года. "Одно из важных направлений, представленных в документе, - совершенствование законодательства по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилых помещений. Этому вопросу посвящена целая глава", - отметила Виктория Гречиха.

Она перечислила некоторые ключевые позиции. В документе дано определение доступной среды (от транспорта до коммуникационных и информационных средств). Есть статья, которая устанавливает обязательные для соблюдения требования технических нормативных правовых актов к объектам социальной, производственной, транспортной инфраструктуры, а для транспортных средств - техрегламентов Таможенного союза и ЕАЭС.

Прописано также, что, когда на действующих объектах невозможно полностью выполнить требования о доступности, собственники по согласованию с общественными объединениями инвалидов принимают меры для обеспечения предоставления необходимых услуг либо по месту проживания, либо дистанционно.

В части доступности транспортной инфраструктуры: на всех автопарковках должны быть выделены бесплатные места для инвалидов, воспользоваться ими можно при предоставлении соответствующего удостоверения. Норма распространяется на все парковки вне зависимости от формы их собственности.

Норма по доступности жилья дополнена рядом требований. Комфортное и свободное перемещение должно быть не только в жилых, но и вспомогательных помещениях (вестибюли, холлы, лестничные марши и т.д.), через входы и выходы из здания. То есть нужен комплексный подход в создании среды для людей с инвалидностью.-0-

В 2020 году в Минске обустроят безбарьерную среду по более чем 90 адресам инвалидов-колясочников Ежегодно в столице выделяются финансовые средства на создание безбарьерной среды по месту жительства людей с инвалидностью. С 2016 года эта работа ведется в Минске, по 335 адресам созданы подъемные устройства и пандусы.

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