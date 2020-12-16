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16 декабря 2020, 18:03

Доверяй, но оформляй, или Как не влипнуть в историю с продажей/покупкой авто - комментарий

Фото из архива
Фото из архива

Белорусы часто, экономя время, продают авто из рук в руки по доверенности. Начальник ОГАИ МОБ Фрунзенского РУВД Минска Андрей Шуканов предостерегает: такой вариант чреват крупными неприятностями.

Почему автовладельцы прибегают к продаже машины через доверенность? Ответ прост: тот, на чье имя выдана генеральная доверенность, может не только ездить на авто, но и обменивать его, продавать без согласования цены с хозяином. Не вправе только дарить. К тому же сумма сделки по доверенности не проходит по документам, а значит, и в декларации, как правило, не отражается. Не нужно и стоять в очереди, чтобы снять авто с учета в ГАИ. Но в последующем все эти малые плюсы могут обернуться большими минусами. Причем влипнуть в историю рискуют обе стороны сделки.

Собственник, чье имя указано в техпаспорте, имеет право в любое время отменить действие доверенности без объяснения причин. Кроме того, неприятности подстерегают порой там, где не ожидаешь. Приведу пример из практики. Молодой человек купил авто по генеральной доверенности. Когда обратился в ГАИ, оказалось, что машина с подмоченной репутацией: реальный идентификационный номер вырезан, а взамен его приварен тот, который значится в документах. Более того, ранее на официального владельца было заведено уголовное дело. Покупателю пришлось обратиться в суд. Продавцу дали штраф на огромную сумму, машину конфисковали. Но разве законопослушному покупателю от этого легче?

Поступают жалобы от граждан, выдавших генеральные доверенности на машины, с требованиями отменить административные протоколы, составленные на их имя. Объясняют, что своего железного коня давно продали, а кто был за рулем, не знают. Но такие аргументы не принимаются. Ведь установить, кто управлял автомобилем и где он сейчас находится, порой бывает сложно. К тому же в обязанности сотрудников ГАИ это не входит. Если только собственник сам не приведет виновного в нарушении правил в Госавтоинспекцию.

По белорусскому законодательству человек может обратиться в милицию с заявлением об угоне или краже, подать иск в суд (истребовать свое имущество из незаконного чужого владения). Однако это не лучшее решение, поскольку может оказаться, что никакого угона не было, а за авто получена сумма, которая нигде не фигурирует. Врать, что машину угнали, или требовать свое имущество обратно - себе дороже.

Передача прав на управление транспортным средством действительно сейчас максимально упрощена. Однако с правовой точки зрения ситуация выглядит не так однозначно. Если водителя остановила ГАИ, он обязан предъявить для проверки документы. Доверенности в этом перечне нет. Серьезные проблемы возникают, когда во время ДТП водитель скрывается с места происшествия, а также при нарушении ПДД (нарушения правил остановки и стоянки и превышение скорости, зарегистрированное приборами фотофиксации). В первую очередь к ответственности привлекается собственник машины, так как его установить проще, чем фактического владельца. Вот и доказывай потом, что не виноват…

Еще один поучительный случай. Девушка по просьбе знакомого оформила на себя автомобиль, который он пригнал из Литвы. Собирался его отремонтировать и продать. Покупатель быстро нашелся, правда, жил он в России. Для ускорения процесса продажи девушка по настоянию знакомого оформила доверенность на россиянина. Как и положено, документ заверили у нотариуса. После покупатель вернулся на родину. А летом девушке пришло требование от Российского союза автостраховщиков об уплате суммы в счет компенсационных выплат. Оказывается, проданный по доверенности автомобиль попал в ДТП, погиб пешеход. Водителя признали невиновным, но сын погибшего обратился к страховщикам за выплатой компенсации в связи с потерей кормильца. Машина не была застрахована, поэтому вопросом занялся союз автостраховщиков.

Еще раз хочу напомнить: юридически покупка по генеральной доверенности не является куплей-продажей в чистом виде, ведь собственник не меняется. Если срок действия доверенности истек, а найти владельца авто невозможно, вы должны быть готовы к тому, что не сможете оформить страховой полис на машину, не заберете ее со штрафстоянки и т.д.

Поэтому рекомендую отказаться от покупки авто по доверенности, переоформить его в установленном законом порядке с выдачей нового свидетельства о регистрации транспортного средства. В нем вас укажут собственником машины. Только в таком случае будете спать спокойно.

Многие забывают, что после продажи двух и более авто в течение года требуется подать декларацию в налоговую инспекцию. При этом, если вторая машина продана дороже, чем куплена, необходимо заплатить налог с суммы продажи. Срок подачи декларации - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Уплатить налог надо до 15 мая. Например, если вы продали одно авто в январе 2020 года, а второе - в декабре, то обязаны предоставить декларацию до 1 марта 2021 года и уплатить налог до 15 мая 2021 года.

В комментарии нотариус Минского городского нотариального округа Надежда Багрицевич отмечает: "Доверенность действительна не более трех лет. Если в документе не указан срок действия - один год. При условии, что машина не переоформлена за это время на третье лицо (на себя доверенное лицо переоформить машину не может!) по договору купли-продажи, придется искать владельца - чтобы выписать новую доверенность или оформить законную сделку купли-продажи. Однако найти человека, с которым встретился однажды три года назад, иногда невозможно. В случае смерти фактического автовладельца доверенность теряет силу. Машина становится наследством для его родственников. Не отдать ее - нельзя. В таком случае она будет считаться незаконно удерживаемой чужой собственностью. При разводе фактического автовладельца машина может быть включена в состав совместно нажитого имущества и учитываться при его разделе. На машину, "купленную" по доверенности, также может быть наложено взыскание по долгам ее формального владельца. Часто это осложняется еще и наложением ареста на автомобиль, что затрудняет его оперативное переоформление на третье лицо".

Елена ЕЛОВИК,

газета "7 дней".-0-

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