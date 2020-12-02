Довгало: программа деятельности правительства до 2025 года нацелена на рост благосостояния людей

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа деятельности правительства до 2025 года нацелена на рост благосостояния людей. Такое мнение БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Ирина Довгало.

"Программа деятельности правительства на ближайшие 5 лет принята. Любая программа, прежде чем ее принимать, должна быть подготовлена на основе детального анализа выполнения предыдущей. Что удалось сделать, где есть проблемы, какие направления стоит развивать. Время не стоит на месте и диктует новые вызовы как в экономической, так и в социальной сферах. Следовательно, экономика должна быть гибкой", - сказала Ирина Довгало.

По ее словам, далеко не случайно программа предусматривает расширение источников инвестиций. "Особое внимание уделено развитию малого и среднего бизнеса. Основная задача - обеспечение для субъектов хозяйствования равных условий осуществления деятельности вне зависимости от формы собственности и подчиненности. Экономика должна развиваться во всех направлениях. Кроме того, вложенные государством средства должны быть оправданы и давать свой эффект. Именно поэтому отдельное внимание уделено завершению строительства БелАЭС и обеспечению ее интеграции в экономику страны", - отметила депутат.

Ирина Довгало подчеркнула, что пандемия также внесла свои коррективы в подготовку программы. "Практически во всех направлениях предусматривается внедрение и интеграция информационных технологий. Это не только дистанционное обучение, но и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов для медицинских учреждений, и функционирование почтовой электронной системы, и максимальный охват населения услугами 4G и 5G. Все это говорит о том, что люди должны стремиться к тому, чтобы использовать свои гаджеты не только для социальных сетей, но и обучения и самообразования в вопросах информационных технологий, - добавила она. - И главная взаимосвязь: есть прибыльные предприятия, значит развивается экономика, и, следовательно, есть наполнение бюджета. Не нужно быть экономистом, чтобы понимать, что при исполнении бюджета будет идти и развитие социальной сферы, и обеспечение гарантий для социальной защиты населения. Программа буквально пронизана главной целью - рост благосостояния наших людей. А иначе для чего мы тогда работаем?".-0-