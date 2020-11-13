13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 14 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны выпадут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается слабый туман. Ночью и утром местами по северо-востоку ожидается налипание мокрого снега, слабый гололед. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3, по юго-западу - 4-5 градусов выше нуля. Днем будет от нуля до плюс 5, по юго-западу - 6-8 градусов тепла.-0-

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