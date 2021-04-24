Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 25 апреля

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24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 25 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет западный, северо-западный, ночью умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха ночью будет от минус 4 до плюс 1 градуса, днем - от 3 до 9 градусов тепла.-0-