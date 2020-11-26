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26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 27 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет западный, северо-западный 4-9 м/с, днем местами порывы будут достигать 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 градусов до плюс 4. Днем ожидается от нуля до 6 градусов тепла.-0-