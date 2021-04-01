1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Последний день марта порадовал очень теплой погодой. В разгар дня на большей части территории страны воздух прогрелся до плюс 14-21 градуса, лишь по северо-востоку страны, где преобладала облачная погода, было прохладнее. В целом март, несмотря на чередование холодных и теплых периодов, оказался на 1-2 градуса теплее обычного. Во многих регионах отмечался недобор осадков. Повсеместно растаял снег", - рассказали синоптики.

Теплой погодой стартовал и апрель, но в утренние часы к северным районам Беларуси подошел холодный атмосферный фронт, который, медленно двигаясь в южном направлении, принесет в пятницу, 2 апреля, изменения в характере погоды. В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Кое-где вновь установится непродолжительный снежный покров. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет северный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем - 4-10 градусов тепла.

В субботу, 3 апреля, погоду в стране будет определять атмосферный фронт, смещающийся из Северной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый гололед, местами на дорогах и тротуарах будет скользко. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы будет минус 5 - плюс 2 градуса, в дневные - 4-10 градусов тепла.

В воскресенье, 4 апреля, Беларусь останется в прохладном неустойчивом воздухе. Атмосферное давление подрастет, облаков и осадков станет меньше. Только местами пройдет кратковременный мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог будет скользко. Ветер прогнозируется северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 6 до плюс 1 градуса. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов.

В первой половине следующей недели хозяином погоды останется прохладная воздушная масса, но день ото дня солнце будет прогревать воздух. Так, в понедельник, 5 апреля, в области повышенного атмосферного давления ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется южный умеренный. Температура воздуха ночью будет от минус 5 до плюс 2 градусов, днем - 7-14 градусов тепла.

Во вторник, 6 апреля, ночью страна останется в основном в области повышенного атмосферного давления и существенных осадков не ожидается, в дневные часы под влиянием малоактивных фронтальных разделов в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер будет переменных направлений умеренный. Температура воздуха в ночные часы будет минус 3 - плюс 3 градуса. В дневные часы ожидается 7-14 градусов тепла.

В среду, 7 апреля, погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с юго-запада Европы. Увеличится и уплотнится облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет минус 2 - плюс 5 градусов. Днем ожидается 4-11 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 12-16 градусов.-0-

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