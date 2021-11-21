21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременный дождь и мокрый снег прогнозируют в Беларуси 22 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Завтра будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами ожидается кратковременный дождь, мокрый снег. Ветер прогнозируется северный, северо-западный умеренный, ночью по юго-востоку порывистый.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 5 градусов, ночью по северной половине 2-6 градусов ниже нуля.-0-

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