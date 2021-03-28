28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и туман ожидаются в Беларуси 29 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки в стране будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (в основном дождь). Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер будет переменных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем поднимется до 7-13 градусов выше нуля, местами по востоку - до плюс 4-6.-0-

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