Дождь, мокрый снег и гололед ожидаются в Беларуси на этой неделе

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь, мокрый снег, гололед и до 8 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Как отметили в Белгидромете, в ближайшие дни в Беларуси сохранится теплая неустойчивая погода.

Во вторник, 29 декабря, под влиянием атмосферных фронтов с юго-запада Европы ожидается облачная погода. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). По востоку Беларуси ожидаются гололед, ночью местами сильные осадки. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. На большей части территории страны сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, по западу - до 5 градусов тепла. Днем будет от нуля до плюс 5 градусов, по западу - до 8 градусов тепла.

В среду, 30 декабря, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром ожидаются слабый туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет южный, юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем - от плюс 1 до плюс 6 градусов, по югу до 8 градусов тепла.

В четверг, 31 декабря, будет преобладать облачная погода. Временами пройдут осадки, в основном в виде дождя. Ночью и утром местами ожидаются слабый туман, гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 6 градусов. Днем будет 2-8 градусов тепла.

2021 год начнется с теплой погоды. Температура воздуха в течение суток 1 января будет находиться в пределах от минус 1 по северо-западу до плюс 6 градусов по юго-востоку. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах - гололедица.-0-

Прогноз погоды на неделю