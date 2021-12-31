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31 декабря 2021, 11:44

Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 1 января

Фото из архива
Фото из архива

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 1 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно. На большей части территории страны выпадут осадки (дождь, днем переходящий в мокрый снег). Ночью и утром местами ожидается туман, по северо-востоку слабый гололед. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит 1-7 градусов тепла, ночью по востоку страны будет от нуля до минус двух.-0-

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