Дождь с мокрым снегом и до +5°С ожидается в Беларуси 4 января

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь с мокрым снегом и до 5 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем будет от нуля до плюс 5 градусов.-0-

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