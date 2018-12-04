Дождь с мокрым снегом и гололедица ожидается в Беларуси 5 декабря

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь с мокрым снегом, гололедица и до 3 градусов тепла ожидается в Беларуси 5 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром выпадут осадки (дождь, мокрый снег), днем на большей части территории кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 3 градусов.-0-
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