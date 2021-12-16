16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь с мокрым снегом и гололедица ожидаются в Беларуси 17 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Местами ожидаются слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, северный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 5 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь