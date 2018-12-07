Дождь с мокрым снегом и гололедица ожидаются в Беларуси 8 декабря

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 6 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 8 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно. На большей части территории пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный 5-10 м/с, порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов ниже нуля, днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов. В западных районах страны ночью будет от 0 до плюс 2 градусов, днем - 3-5 тепла.-0-

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