11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 12 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по северо-западу, днем местами с мокрым снегом. В отдельных районах будут сильные осадки. Днем по юго-востоку возможны грозы. Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, во многих районах с порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по северо-западу до 15 градусов выше нуля в юго-восточных районах, местами по северо-западу ожидаются заморозки до минус 1. Днем будет 5-11 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 12-18, местами по Гомельской и Могилевской областям - плюс 19-22.-0-

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