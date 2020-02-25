Дождь с мокрым снегом ожидается в Беларуси 26 февраля

25 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Дождь с мокрым снегом и до 9 градусов тепла ожидаются в Беларуси 26 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ветер будет юго-западный 4-9 м/с, ночью порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5 градусов. Днем ожидается от 3 до 9 градусов тепла.-0-

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