27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь с мокрым снегом ожидается по северо-востоку Беларуси 28 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Местами по северо-восточной части страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2. Днем будет 7-13 градусов тепла, в юго-западных районах - до плюс 15.-0-

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