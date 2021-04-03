Дождь, слабый туман и до +9°С ожидаются в Беларуси 4 апреля

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь, мокрый снег, местами слабый туман ожидаются в Беларуси 4 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем местами по юго-восточной половине пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер будет северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем воздух прогреется до 4-9 градусов.-0-

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