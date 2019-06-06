Дождались: в Минске снова пройдет фан-встреча с Владом Бумагой

7 июня Влад Бумага еще раз встретится со своими фолловерами! И в этот раз никого не разгонят. В пространстве Dandy Land пройдет заключительный этап первого чемпионата по скоростному набору сообщений в Telegram lemon champ, где 30 финалистов от 6 до 26 лет поборются за iPhone XR. Кроме них в финале конкурса будут участвовать популярные белорусские блогеры: Влад Бумага, Влад Шудейко, Вероника Золотова, Элинка ТВ и другие. После того как определится главный победитель турнира, блогеры пообщаются и сфотографируются со всеми желающими. Организаторы чемпионата – velcom | A1. Важно: для входа на площадку нужна регистрация .

Точка отбора на lemon champ работала вчера целый день. Среди всех, кто успел написать на скорость месседж в смартфоне, были выбраны тридцать самых быстрых чатеров – по 10 в каждом поколении: X – 6–12 лет, Y – 13–17 лет, Z – 18–26 лет. Эти ребята прошли в финал турнира и уже в эту пятницу сразятся «тет-а-тет» за главный приз: iPhone XR 64GB. Но будут и другие подарки: например, представители каждой из трех возрастных групп, которые продемонстрируют на турнире лучшее время, получат гигабайты интернет-трафика: 10 ГБ – для победителя поколения Z, 15 ГБ – для Y, а 20 ГБ – для X.

Кроме 30 финалистов отборочного тура, поучаствовать в чемпионате организаторы пригласили девять белорусских блогеров: по трое представителей из каждого поколения lemon. Так же как и финалисты отбора, приглашенные блогеры попробуют набрать на скорость месседж в Telegram. А после подведения итогов чемпионата проведут с гостями вечера фан-встречу. На глазах у зрителей они посоревнуются друг с другом в искусстве владения смартфонами, покажут знания «азбуки» emoji и фильтров Snapchat. Для всех желающих на мероприятии будет специальная фотозона lemon, где каждый сможет сделать на память фото с любимым блогером.

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